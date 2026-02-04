İlon Mask "X"in Parisdəki ofisində aparılan axtarışı siyasi hücum adlandırıb
Digər ölkələr
- 04 fevral, 2026
- 03:39
"X"in Parisdəki ofisində aparılan axtarış siyasi hücumdur.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə sosial şəbəkənin sahibi İlon Mask sosial media hesabında məlumat verib.
Mask sosial şəbəkənin Parisdəki ofisində baş verən basqınlarla bağlı bir nəşri şərh edərkən yazıb: "Bu, siyasi hücumdur".
Qeyd edək ki, Fransada Prokurorluğun kibercinayətkarlıqla mübarizə şöbəsi Avropol və Fransa polisi ilə əlaqələndirilmiş şəkildə amerikalı milyarder İlon Maska məxsus "X" sosial şəbəkəsinin Fransadakı ofislərində axtarış aparıb. Bu, sosial şəbəkənin alqoritmlərinin işləməsi ilə bağlı şikayətlərdən sonra 2025-ci ilin yanvar ayında ona qarşı başlanan istintaqla bağlıdır.
Son xəbərlər
04:20
Ağ Ev: Delsi Rodrigesin ABŞ-yə səfəri müzakirə olunurDigər ölkələr
03:39
İlon Mask "X"in Parisdəki ofisində aparılan axtarışı siyasi hücum adlandırıbDigər ölkələr
03:14
"Tasnim": İranın PUA-sı əlaqə kəsilməzdən əvvəl bütün məlumatlarını ötürübDigər ölkələr
02:43
Video
Qərbi Azərbaycan Xronikası: Beşbarmaq Gorus rayonu ərazisində qışlaq adıdırDaxili siyasət
02:17
Estoniya Rusiyaya istiqamətlənən yük gəmisini saxlayıbDigər ölkələr
01:35
Məcnun Məmmədov: Kənd təsərrüfatında süni zəkanın tətbiqi üzərinə çalışırıqDaxili siyasət
01:07
Foto
Leyla Əliyeva Əbu-Dabidə Şeyx Zayed məscidini ziyarət edibXarici siyasət
01:04
Azərbaycanda ötən il ümumi taxıl istehsalı 3 faiz artıbASK
00:39