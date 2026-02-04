Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах День молодежи Азербайджана
    Илон Маск назвал обыск в офисе X во Франции политической атакой

    • 04 февраля, 2026
    • 03:18
    Обыск, проведенный в офисе X в Париже, является политической атакой.

    Как передает Report, об этом заявил владелец виртуальной платформы Илон Маск в своем аккаунте соцсети Х.

    "Это политическая атака", - написал Маск, комментируя публикацию о рейдах, прошедших в офисе соцсети в Париже.

    Ранее прокуратура Парижа сообщила о проведении обыска в офисах X во Франции совместно с Европолом и подразделением французской жандармерии по борьбе с киберпреступностью. Как уточнило AFP, это связано с расследованием, начатым против соцсети в январе 2025 года после жалоб на работу ее алгоритмов. Также оно связано с жалобами на встроенного чат-бота Grok из-за публикации им материалов, связанных с отрицанием Холокоста, а также искусственно сгенерированных изображений сексуального характера. Кроме того, парижская прокуратура вызвала Маска и бывшего генерального директора соцсети Линду Яккарино на допрос, назначенный на 20 апреля.

    İlon Mask "X"in Parisdəki ofisində aparılan axtarışı siyasi hücum adlandırıb
