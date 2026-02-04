İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi “Böyük Qayıdış” Gənclər Günü
    Azərbaycanda ötən il ümumi taxıl istehsalı 3 faiz artıb

    ASK
    • 04 fevral, 2026
    • 01:04
    Azərbaycanda ötən il ümumi taxıl istehsalı 3 faiz artıb

    Azərbaycanda ötən il ümumi taxıl istehsalı 3 faiz artıb.

    "Report" xəbər verir ki, bunu kənd təsərrüfatı naziri Məcnun Məmmədov "AzTV"yə müsahibə zamanı deyib.

    Onun sözlərinə görə, ölkədə taxıl məhsuldarlığı 31 sentnerdən 33,4 sentnerə yüksəlib:

    ""Ərzaqlıq buğda ilə özünütəminetmə səviyyəsinin yüksəldilməsinə dair bir sıra tədbirlər haqqında" Dövlət Proqramı çərçivəsində biz keçən il məhsuldarlığın 40,6 sentnerdən 56,7 sentnerə artdığını gördük. 56,7 sentnerə müasir suvarma ilə nail olduq. Odur ki, su resurslarının qorunması ən birinci və ümdə məsələlərdən biridir".

    taxıl Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi Məcnun Məmmədov
