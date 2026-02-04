İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi “Böyük Qayıdış” İlham Əliyevin Əbu-Dabi səfəri
    Azərbaycanın iki federasiyası arasında əməkdaşlıq haqqında Memorandum imzalanıb

    • 04 fevral, 2026
    • 14:13
    Azərbaycanın iki federasiyası arasında əməkdaşlıq haqqında Memorandum imzalanıb

    Azərbaycan Üzgüçülük Federasiyası (ASF) və Azərbaycan Triatlon Federasiyası (ATF) arasında əməkdaşlıq haqqında Memorandum imzalanıb.

    "Report" xəbər verir ki, federasiyalar ölkədə su idman növlərinin inkişafı üçün birlikdə çalışacaqlar.

    Əməkdaşlıq çərçivəsində birgə yarışların keçirilməsi, eləcə də üzməyə marağı olan potensiallı gənclərin üzgüçülük və triatlona cəlb edilməsi nəzərdə tutulub.

    Eyni zamanda, sözügedən idman növləri ilə məşğul olmaq üçün əlçatan və sağlam mühitin formalaşdırılmasına dəstək göstəriləcək. İdmançıların bacarıqlarının artırılması məqsədilə yerli və beynəlxalq ekspertlərin təlim-məşq prosesinə cəlb olunması da prioritet istiqamətlərdən biri olacaq.

    Memorandumu ASF-nin baş katibi Oqtay Atayev və ATF-nin baş katibi Seymur Hüseyinov imzalayıblar.

    Azerbaijani federations sign Memorandum of Cooperation

