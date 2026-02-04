Azərbaycan və IMF arasında əməkdaşlığın perspektivləri müzakirə olunub
- 04 fevral, 2026
- 14:25
Azərbaycan və Beynəlxalq Valyuta Fondu (IMF) arasında əməkdaşlığın mövcud vəziyyəti və inkişaf perspektivləri müzakirə olunub.
"Report" bu barədə Maliyyə Nazirliyinə istinadən xəbər verir.
Məlumata görə, nazir Sahil Babayev ölkəmizdə səfərdə olan IMF-in Azərbaycanın daxil olduğu Seçki Qrupu üzrə İcraçı direktor Patrik Loşevski və Fondun Azərbaycan üzrə missiya rəhbəri xanım Anna Bordonun rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyəti ilə görüşüb.
Görüşdə həmçinin ölkədə həyata keçirilən institusional və struktur islahatlar nəzərə alınmaqla potensialın artırılması və texniki yardım mexanizmlərinin gücləndirilməsinin vacibliyi vurğulanıb. Bu çərçivədə fiskal və monetar siyasətin əsas istiqamətləri, makroiqtisadi və maliyyə sabitliyinin qorunması, habelə qlobal iqtisadi proseslərin yaratdığı risklərə qarşı dayanıqlığın artırılması məsələləri ətrafında geniş fikir mübadiləsi aparılıb.
S.Babayev Azərbaycan ilə IMF arasında uzunmüddətli və qarşılıqlı etimada əsaslanan əməkdaşlığın əhəmiyyətini qeyd edərək, IV Maddə üzrə Məsləhətləşmələrin hökumət üçün təkcə müntəzəm dialoq mexanizmi deyil, eyni zamanda makroiqtisadi qiymətləndirmə baxımından mühüm platforma olduğunu bildirib. Nazir vurğulayıb ki, makroiqtisadi və maliyyə sabitliyinin qorunması hökumətin əsas prioritetlərindən biri olaraq qalır, fiskal siyasət isə davamlılıq və səmərəlilik prinsipləri əsasında formalaşdırılır. Dövlət resurslarının səmərəli istifadəsi, orta müddətli büdcə planlaşdırılmasının gücləndirilməsi və xarici şoklara qarşı dayanıqlığın artırılması islahat gündəliyinin əsas istiqamətlərini təşkil edir.
A.Bordon ölkədə həyata keçirilən fiskal və monetar siyasətin makroiqtisadi dayanıqlığın möhkəmləndirilməsi və uzunmüddətli inkişafın təmin olunmasında mühüm rol oynadığını qeyd edib. O, həmçinin IMF-in texniki yardım və potensialın artırılması mexanizmlərinin institusional islahatların dəstəklənməsi, maliyyə sektorunun dayanıqlığının gücləndirilməsi və iqtisadi siyasətin davamlı icrasının təmin edilməsi baxımından əhəmiyyətini vurğulayıb.
P.Loşevski Azərbaycanın makroiqtisadi sabitliyin möhkəmləndirilməsi və struktur islahatlarının dərinləşdirilməsi istiqamətində həyata keçirdiyi tədbirləri IMF-in müsbət qiymətləndirdiyini bildirib.
Görüş zamanı IMF-in potensialın artırılması və texniki yardım resurslarının Azərbaycan üzrə bölgüsü ilə bağlı mövcud disbalans məsələsinə də toxunulub. S.Babayev aparılan institusional və qabaqcıl islahatların miqyası nəzərə alınaraq, region üzrə resurs bölgüsünün daha balanslı şəkildə nəzərdən keçirilməsinin məqsədəuyğun olduğunu bildirib. Eyni zamanda, IMF-də azərbaycanlı mütəxəssislərin təmsilçiliyinin məhdudluğu məsələsi qaldırılıb və Azərbaycanın artan iqtisadi potensialı fonunda Fond daxilində kadr təmsilçiliyinin gücləndirilməsinin vacibliyi qeyd olunub.
Görüşdə tərəflər Azərbaycan ilə IMF arasında əməkdaşlığın daha da dərinləşdirilməsi, institusional dialoqun davam etdirilməsi və qarşılıqlı maraq doğuran digər məsələlər ətrafında fikir mübadiləsi aparıblar.