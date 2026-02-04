Азербайджан и МВФ обсудили перспективы сотрудничества

Азербайджан и Международный валютный фонд (МВФ) обсудили текущее состояние сотрудничества, а также перспективы его дальнейшего развития.

Как сообщает Report со ссылкой на Министерство финансов, обсуждения состоялись в ходе встречи министра финансов Азербайджана Сахиля Бабаева с находящейся с визитом в стране делегацией во главе с исполнительным директором по Избирательной группе в МВФ, в которую входит Азербайджан, Патриком Лошевски и главой миссии МВФ по Азербайджану Анной Бордон.

На встрече состоялся широкий обмен мнениями по основным направлениям фискальной и монетарной политики, поддержанию макроэкономической и финансовой стабильности, а также повышению устойчивости к рискам, создаваемым глобальными экономическими процессами.

Бабаев подчеркнул важность выстраивания долгосрочного и основанного на взаимном доверии сотрудничества между Азербайджаном и МВФ.

Глава миссии МВФ по Азербайджану Анна Бордон отметила, что фискальная и монетарная политика, проводимая в стране, играет важную роль в укреплении макроэкономической стабильности и обеспечении долгосрочного развития.

Патрик Лошевский заявил, что МВФ положительно оценивает меры, принятые Азербайджаном для укрепления макроэкономической стабильности и углубления структурных реформ.

В ходе встречи был поднят вопрос ограниченного представительства азербайджанских специалистов в МВФ и подчеркнута важность усиления кадрового присутствия в Фонде на фоне растущего экономического потенциала Азербайджана.