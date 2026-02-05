Удары БПЛА по Киеву привели к ранению двух человек

В результате ночных атак на Киев пострадали два человека.

Как передает Report, об этом сообщил мэр столицы Украины Виталий Кличко.

По его словам, падение обломков беспилотных летательных аппаратов повредило окна в двух жилых домах, в результате чего были ранены две женщины: одну госпитализировали, другой оказали помощь на месте.

Обломки также упали рядом с гражданскими объектами, включая торговый центр, детский сад, офисные здания и парковку.