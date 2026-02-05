Ильхам Алиев Визит Ильхама Алиева в Абу-Даби WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах
    Ильхам Алиев Визит Ильхама Алиева в Абу-Даби WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах

    Удары БПЛА по Киеву привели к ранению двух человек

    Другие страны
    • 05 февраля, 2026
    • 10:57
    Удары БПЛА по Киеву привели к ранению двух человек

    В результате ночных атак на Киев пострадали два человека.

    Как передает Report, об этом сообщил мэр столицы Украины Виталий Кличко.

    По его словам, падение обломков беспилотных летательных аппаратов повредило окна в двух жилых домах, в результате чего были ранены две женщины: одну госпитализировали, другой оказали помощь на месте.

    Обломки также упали рядом с гражданскими объектами, включая торговый центр, детский сад, офисные здания и парковку.

    Украина БПЛА Киев Виталий Кличко российско-украинская война
    Kiyevə PUA hücumu olub, iki nəfər yaralanıb
    Ты - Король

    Последние новости

    11:26

    В Абу-Даби начался второй день переговоров Украины, РФ и США

    Другие страны
    11:24

    Премьер Польши находится с визитом в Киеве

    В регионе
    11:23

    CFI Financial Group стал единственным владельцем "дочки" в Азербайджане

    Финансы
    11:15

    SOCAR AQŞ в течение двух лет пробурит 8 скважин в Турции

    Энергетика
    11:13

    Азербайджан запускает глобальную кампанию по продвижению туризма

    Туризм
    11:11

    Рафиев: Африканский континент является частью Движения неприсоединения

    Внешняя политика
    11:09

    МИД Кубы призвал США ослабить давление и предложил сферы для сотрудничества

    Другие страны
    11:05

    Маск запустил Starlink в Таджикистане

    Другие страны
    11:02

    Вэнс посетит Азербайджан и Армению после открытия Олимпиады в Италии

    Внешняя политика
    Лента новостей