Kiyevə PUA hücumu olub, iki nəfər yaralanıb
Digər ölkələr
- 05 fevral, 2026
- 11:11
Kiyevə gecə hücumları nəticəsində iki nəfər xəsarət alıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Ukrayna paytaxtının meri Vitali Kliçko məlumat verib.
Onun sözlərinə görə, pilotsuz uçuş aparatlarının qalıqlarının düşməsi nəticəsində iki yaşayış binasının pəncərələri zədələnib, iki qadın yaralanıb: onlardan biri xəstəxanaya yerləşdirilib, digərinə isə yerində yardım göstərilib.
Bundan başqa, PUA qalıqları mülki obyektlərin, o cümlədən ticarət mərkəzi, uşaq bağçası, ofis binaları və parklanma yerinin yaxınlığına düşüb.
Son xəbərlər
11:30
Polşa Baş naziri Kiyevdə səfərdədirRegion
11:29
Bu il doqquz bölgə üzrə 8 min musiqi müəllimi attestasiyaya cəlb olunacaqMədəniyyət siyasəti
11:25
Bu il sosial xidmətlərin təkmilləşdirilməsində əsas üstünlük süni intellekt əsaslı həllərə veriləcəkSosial müdafiə
11:21
Bakıda kişi küləyin aşırdığı hasarın altında qalaraq ölüb - YENİLƏNİBSağlamlıq
11:21
Yalçın Rəfiyev: Afrika qitəsi Qoşulmama Hərəkatının bir hissəsidirXarici siyasət
11:19
Baş prokuror: Prokurorluqda süni intellekt texnologiyalarından istifadəyə başlanılıbDaxili siyasət
11:17
Beynəlxalq axtarışda olan Azərbaycan vətəndaşı İğdırda saxlanılıbHadisə
11:16
Keçən il DOST Rəqəmsal İnnovasiyalar Mərkəzi 94 layihə və elektron xidmət üzrə iş aparıbSosial müdafiə
11:14