Prezidentin sosial media səhifələrində BƏƏ-yə işgüzar səfərindən video paylaşılıb
Xarici siyasət
- 05 fevral, 2026
- 17:32
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin sosial media səhifələrində Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinə işgüzar səfəri (02-05.02.2026) ilə bağlı video paylaşılıb.
"Report" həmin paylaşımı təqdim edir:
Prezident İlham Əliyevin Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinə işgüzar səfəri (02-05.02.2026) pic.twitter.com/YLKHqYloz3— İlham Əliyev (@azpresident) February 5, 2026
Son xəbərlər
18:47
Tramp özünü cənnətə layiq sayırDigər ölkələr
18:40
Tusk: Polşa Ukraynaya "MiQ" qırıcılarını verməyə hazırdırDigər ölkələr
18:37
"Sabah" Qabon millisinin hücumçusunu transfer edibFutbol
18:34
Netanyahu İsrail TŞ-nin iclasını ABŞ-İran danışıqlarından əvvəl keçirəcəkDigər ölkələr
18:14
"Formula 1": 2026-cı il mövsümündə ən çox gəlir əldə edəcək pilotların siyahısı açıqlanıbFormula 1
18:08
Aİ ilə Türkiyə arasında regional gündəlik və Gömrük İttifaqı sazişinin yenilənməsi müzakirə ediləcəkDigər ölkələr
18:00
Video
WUF13-ə hazırlıq çərçivəsində "UN-Habitat"ın texniki missiyası Bakıya səfər edibİnfrastruktur
17:57
Peskov: Rusiya ABŞ ilə strateji hücum silahları haqqında müqavilə üzrə dialoqa hazırdırRegion
17:52