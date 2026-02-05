Ильхам Алиев Визит Ильхама Алиева в Абу-Даби WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах
    На страницах Ильхама Алиева в соцсетях опубликовано видео с визита в ОАЭ

    Внешняя политика
    • 05 февраля, 2026
    • 17:36
    На страницах президента Азербайджана Ильхама Алиева в социальных сетях опубликовано видео с делового визита в ОАЭ (02-05.02.2026).

    Report представляет данную публикацию:

    Prezidentin sosial media səhifələrində BƏƏ-yə işgüzar səfərindən video paylaşılıb
