На страницах Ильхама Алиева в соцсетях опубликовано видео с визита в ОАЭ
Внешняя политика
- 05 февраля, 2026
- 17:36
На страницах президента Азербайджана Ильхама Алиева в социальных сетях опубликовано видео с делового визита в ОАЭ (02-05.02.2026).
Report представляет данную публикацию:
Prezident İlham Əliyevin Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinə işgüzar səfəri (02-05.02.2026) pic.twitter.com/YLKHqYloz3— İlham Əliyev (@azpresident) February 5, 2026
Последние новости
19:13
Бакинский суд избрал меру пресечения подростку, обвиняемой в убийстве отцаПроисшествия
19:12
Лейла Алиева встретилась в Абу-Даби с афганской активисткой Заркой ЯфталиВнешняя политика
19:05
Глава МИД Швейцарии и генсек ОБСЕ прибыли в РФДругие страны
18:59
Трамп заявил о беспрецедентном наращивании добычи нефти в СШАДругие страны
18:53
СМИ: Россия и США договорились соблюдать условия ДСНВ еще полгодаДругие страны
18:45
Fars: Гиперзвуковые иранские ракеты "Хорремшехр-4" впервые размещены в бункерахВ регионе
18:36
Трамп заявил, что заслуживает попасть в райДругие страны
18:32
Обнародован рейтинг предполагаемых доходов пилотов "Формулы 1" за 2026 годФормула 1
18:21