İlham Əliyev Zəfərə gedən yol FIFA U-15 Dünya Çempionatı və Festivalı
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol FIFA U-15 Dünya Çempionatı və Festivalı

    Deputat: "Radiotezliklərin əhatə dairəsi yenidən nəzərdən keçirilməlidir"

    İKT
    • 23 oktyabr, 2026
    • 12:01
    Deputat: Radiotezliklərin əhatə dairəsi yenidən nəzərdən keçirilməlidir

    Azərbaycanda radiotezliklərin əhatə dairəsi yenidən nəzərdən keçirilməlidir.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Milli Məclisin bu gün keçirilən plenar iclasında deputat Hikmət Məmmədov bildirib.

    "Bakıdan Qubaya avtomobillə gedərkən, ən azı 3-4 dəfə radio tezliyini dəyişmək lazım gəlir. Niyə belə olur? Məsafə o qədər də böyük deyil, bəs nə üçün bunu vahid tezliklə təmin edə bilmirik? Azərbaycanın mərkəzindən kənarlara doğru getdikcə xarici ölkələrin radio tezlikləri bizim tezlikləri üstələyir. Şimala doğru irəlilədikcə Rusiya və Dağıstan radioları üstünlük təşkil edir, yerli radio tezlikləri isə itir. Bu, yayımın keyfiyyətli olmadığını göstərir. Qərbə doğru, Gürcüstan istiqamətində də oxşar vəziyyət yaranır, yerli radio tezlikləri zəifləyir. Buna görə də hesab edirəm ki, bu məsələyə yenidən baxmaq lazımdır. Əgər problem texniki təchizatla bağlıdırsa, onu həll etməliyik. Yox, əgər başqa səbəblər varsa və problemin peyk vasitəsilə həlli mümkündürsə, bu imkanlardan istifadə etməliyik. Artıq öz peykimiz də var", - deyə o qeyd edib.

    Hikmət Məmmədov Milli Məclis
    MiniBoss
    MiniBoss

    Son xəbərlər

    13:05
    Azərbaycan və NATO arasında tərəfdaşlıq əməkdaşlığının perspektivləri müzakirə olunub
    Xarici siyasət
    13:00
    Foto
    Hövsan Yarış Kompleksi FIFA U-15 dünya çempionatına tam hazırdır
    Futbol
    12:58
    Tahir Rzayev: "Minimal kəsim çəkisi qanunla tənzimlənəcək"
    ASK
    12:51
    Şlapaçenko: Azərbaycan qlobal problemlərin həllində iştiraka hazır olduğunu nümayiş etdirir
    Xarici siyasət
    12:50
    Foto
    Cari ilin 9 ayında reabilitasiya mərkəzlərində 115 minə yaxın şəxsə xidmət göstərilib
    Sosial müdafiə
    12:43
    Milanda gənclərin etirazları səbəbindən təhlükəsizlik tədbirləri gücləndiriləcək
    Digər ölkələr
    12:43
    Foto
    Növbəti köç karvanları Xocavənd və Ağdərəyə çatıb - Yenilənib
    Qarabağ
    12:38
    Foto
    İlham Əliyev Fərhad Xəlilova "İstiqlal" ordenini təqdim edib
    Mədəniyyət siyasəti
    12:37
    Səməd Bəşirli: "Azərbaycan son 6 ildə 49 milyard dollar xarici investisiya cəlb edib"
    İqtisadiyyat
    Bütün Xəbər Lenti