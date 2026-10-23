Güclü sel Ordubadın kəndlərində fəsadlar törədib
Hadisə
- 23 oktyabr, 2026
- 11:53
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Naxçıvan Muxtar Respublikası (MR) Ordubad rayonunun Dırnıs və Kələki kəndlərindən ötən gecə keçən sel ciddi fəsadlar törədib.
"Report"un yerli bürosu xəbər verir ki, güclü yağışların ardınca gələn sel sözügedən kəndlərdə təsərrüfat sahələrinə və şəxsi nəqliyyat vasitələrinə ziyan vurub.
Hadisənin vurduğu ziyanın miqyası ilə bağlı əlavə məlumat verilməyib.
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