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    Güclü sel Ordubadın kəndlərində fəsadlar törədib

    Hadisə
    • 23 oktyabr, 2026
    • 11:53
    Güclü sel Ordubadın kəndlərində fəsadlar törədib

    Naxçıvan Muxtar Respublikası (MR) Ordubad rayonunun Dırnıs və Kələki kəndlərindən ötən gecə keçən sel ciddi fəsadlar törədib.

    "Report"un yerli bürosu xəbər verir ki, güclü yağışların ardınca gələn sel sözügedən kəndlərdə təsərrüfat sahələrinə və şəxsi nəqliyyat vasitələrinə ziyan vurub.

    Hadisənin vurduğu ziyanın miqyası ilə bağlı əlavə məlumat verilməyib.

    Güclü sel Ordubadın kəndlərində fəsadlar törədib
    Güclü sel Ordubadın kəndlərində fəsadlar törədib
    Güclü sel Ordubadın kəndlərində fəsadlar törədib
    Güclü sel Ordubadın kəndlərində fəsadlar törədib

    Sel suları Təbii fəlakət Fəsadlar Naxçıvanın Ordubad rayonu
    Foto
    Video
    Сель в Ордубадском районе нанес серьезный ущерб сельхозугодьям
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