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    Сель в Ордубадском районе нанес серьезный ущерб сельхозугодьям

    Происшествия
    • 23 октября, 2026
    • 12:10
    Сель в Ордубадском районе нанес серьезный ущерб сельхозугодьям

    Сильный сель, сошедший минувшей ночью в селах Дырныс и Кяляки Ордубадского района Нахчыванской Автономной Республики, нанес серьезный ущерб сельскохозяйственным угодьям и личным автомобилям местных жителей.

    Как сообщает нахчыванское бюро Report, сход селя был вызван проливными дождями.

    Дополнительная информация о масштабах ущерба уточняется.

    Сель в Ордубадском районе нанес серьезный ущерб сельхозугодьям
    Сель в Ордубадском районе нанес серьезный ущерб сельхозугодьям
    Сель в Ордубадском районе нанес серьезный ущерб сельхозугодьям
    Сель в Ордубадском районе нанес серьезный ущерб сельхозугодьям

    Сельское хозяйство Азербайджана Ордубад Сход селей
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    Видео
    Güclü sel Ordubadın kəndlərində fəsadlar törədib
    44 filmi
    44 filmi

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