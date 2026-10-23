İlham Əliyev Zəfərə gedən yol FIFA U-15 Dünya Çempionatı və Festivalı
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol FIFA U-15 Dünya Çempionatı və Festivalı

    Parlament "Qismən yenilənmiş Radiorabitə Reqlamenti və onun əlavələri"ni ratifikasiya edib

    Milli Məclis
    • 23 oktyabr, 2026
    • 11:56
    Parlament Qismən yenilənmiş Radiorabitə Reqlamenti və onun əlavələrini ratifikasiya edib

    Milli Məclis "Qismən yenilənmiş Radiorabitə Reqlamenti və onun əlavələri"ni ratifikasiya edib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə layihə parlamentin bugünkü plenar iclasında müzakirə olunub.

    Qeyd edilib ki, Beynəlxalq Telekommunikasiya İttifaqının 2023-cü il 20 noyabr – 15 dekabr tarixlərində baş tutmuş Ümumdünya Radiorabitə Konfransının Yekun Aktları ilə qəbul olunmuş "Qismən yenilənmiş Radiorabitə Reqlamenti və onun əlavələri" Azərbaycanın müvafiq bəyanatı ilə təsdiq edilir.

    Layihə müzakirələrdən sonra səsverməyə qoyularaq bir oxunuşda qəbul olunub.

    Milli Məclis Payız sessiyası
    Милли Меджлис ратифицировал частично обновленный Регламент радиосвязи
    MiniBoss
    MiniBoss

    Son xəbərlər

    13:05
    Azərbaycan və NATO arasında tərəfdaşlıq əməkdaşlığının perspektivləri müzakirə olunub
    Xarici siyasət
    13:00
    Foto
    Hövsan Yarış Kompleksi FIFA U-15 dünya çempionatına tam hazırdır
    Futbol
    12:58
    Tahir Rzayev: "Minimal kəsim çəkisi qanunla tənzimlənəcək"
    ASK
    12:51
    Şlapaçenko: Azərbaycan qlobal problemlərin həllində iştiraka hazır olduğunu nümayiş etdirir
    Xarici siyasət
    12:50
    Foto
    Cari ilin 9 ayında reabilitasiya mərkəzlərində 115 minə yaxın şəxsə xidmət göstərilib
    Sosial müdafiə
    12:43
    Milanda gənclərin etirazları səbəbindən təhlükəsizlik tədbirləri gücləndiriləcək
    Digər ölkələr
    12:43
    Foto
    Növbəti köç karvanları Xocavənd və Ağdərəyə çatıb - Yenilənib
    Qarabağ
    12:38
    Foto
    İlham Əliyev Fərhad Xəlilova "İstiqlal" ordenini təqdim edib
    Mədəniyyət siyasəti
    12:37
    Səməd Bəşirli: "Azərbaycan son 6 ildə 49 milyard dollar xarici investisiya cəlb edib"
    İqtisadiyyat
    Bütün Xəbər Lenti