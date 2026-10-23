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    Милли Меджлис ратифицировал частично обновленный Регламент радиосвязи

    Милли Меджлис
    • 23 октября, 2026
    • 12:19
    Милли Меджлис ратифицировал частично обновленный Регламент радиосвязи

    Милли Меджлис ратифицировал "Частично обновленный Регламент радиосвязи и приложения к нему".

    Как сообщает Report, соответствующий законопроект обсудили на сегодняшнем пленарном заседании парламента.

    Документ предусматривает утверждение "Частично обновленного Регламента радиосвязи и приложения к нему", принятых в рамках Заключительных актов Всемирной конференции радиосвязи Международного союза электросвязи, которая проходила с 20 ноября по 15 декабря 2023 года.

    После обсуждений законопроект был вынесен на голосование и принят в одном чтении.

    Милли Меджлис Азербайджана (ММ) Международный союз электросвязи
    Parlament "Qismən yenilənmiş Radiorabitə Reqlamenti və onun əlavələri"ni ratifikasiya edib
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