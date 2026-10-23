Милли Меджлис ратифицировал "Частично обновленный Регламент радиосвязи и приложения к нему".

Как сообщает Report, соответствующий законопроект обсудили на сегодняшнем пленарном заседании парламента.

Документ предусматривает утверждение "Частично обновленного Регламента радиосвязи и приложения к нему", принятых в рамках Заключительных актов Всемирной конференции радиосвязи Международного союза электросвязи, которая проходила с 20 ноября по 15 декабря 2023 года.

После обсуждений законопроект был вынесен на голосование и принят в одном чтении.