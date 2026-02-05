İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi “Böyük Qayıdış” İlham Əliyevin Əbu-Dabi səfəri
    Kobaxidze: Gürcüstanda investisiya və iqtisadi fəaliyyət üçün bütün zəruri şərait yaradılıb

    Region
    • 05 fevral, 2026
    • 17:31
    Kobaxidze: Gürcüstanda investisiya və iqtisadi fəaliyyət üçün bütün zəruri şərait yaradılıb

    Gürcüstanda investisiya və biznes fəaliyyətinin həyata keçirilməsi üçün əlverişli iqtisadi mühit mövcuddur və hökumət bu prosesi gələcəkdə də fəal şəkildə dəstəkləyəcək.

    "Report"un Gürcüstan bürosu xəbər verir ki, bunu ölkənin Baş naziri İrakli Kobaxidze Dubayda gürcü jurnalistlərə açıqlamasında bildirib.

    Onun sözlərinə görə, ölkədə biznes üçün uyğun qanunvericilik bazası, aşağı vergi yükü və sadə bürokratik prosedurlar mövcuddur.

    İ.Kobaxidze bildirib ki, Gürcüstan müxtəlif beynəlxalq reytinqlərdə, o cümlədən korrupsiyadan azadlıq və biznes mühiti üzrə yüksək mövqelərə malikdir.

    "Demək olar ki, bütün obyektiv beynəlxalq qiymətləndirmələrdə Gürcüstan çox yüksək yerlərdə qərarlaşıb. Ölkəmizdə heç bir maneə olmadan biznes qurmaq və iqtisadi fəaliyyət göstərmək mümkündür", - deyə o əlavə edib.

    Baş nazir vurğulayıb ki, Gürcüstan iqtisadi artım tempinə görə Avropada lider mövqedədir.

    Gürcüstan İrakli Kobaxidze İqtisadi artım

