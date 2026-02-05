Ильхам Алиев Визит Ильхама Алиева в Абу-Даби WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах
    Ильхам Алиев Визит Ильхама Алиева в Абу-Даби WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах

    Эмин Амруллаев обсудил сотрудничество с коллегами из Грузии, Сербии и ОАЭ

    Наука и образование
    • 05 февраля, 2026
    • 10:41
    Эмин Амруллаев обсудил сотрудничество с коллегами из Грузии, Сербии и ОАЭ

    Министр науки и образования Азербайджана Эмин Амруллаев в рамках Всемирного правительственного саммита в Дубае провел ряд встреч с коллегами из Грузии, Сербии и Объединенных Арабских Эмиратов.

    Как сообщает Report со ссылкой на министерство, на встрече с министром образования, науки и по делам молодежи Грузии Гиви Миканадазе были обсуждены текущее состояние и перспективы двустороннего сотрудничества в сфере науки и образования.

    Стороны рассмотрели вопросы реализации совместных проектов между вузами, расширения обмена студентами и преподавателями, а также продолжения сотрудничества в сфере STEAM.

    В ходе переговоров с министром образования Сербии Деяном Вуком Станковичем обсуждались текущее взаимодействие между двумя странами в образовательной сфере и возможности его дальнейшего развития.

    На встрече с министром человеческих ресурсов ОАЭ, исполняющим обязанности министра высшего образования и научных исследований Абдулрахманом Аль Аваром стороны подробно обсудили совместные инициативы, планируемые к реализации между Азербайджаном и ОАЭ в области высшего образования и науки, а также перспективы расширения сотрудничества в этих направлениях.

    Эмин Амруллаев Всемирный правительственный саммит Деян Вук Станкович Гиви Миканадазе международные связи Азербайджана
    Фото
    Emin Əmrullayev Gürcüstan, Serbiya və BƏƏ-dən olan həmkarları ilə əməkdaşlığı müzakirə edib
    Ты - Король

    Последние новости

    11:26

    В Абу-Даби начался второй день переговоров Украины, РФ и США

    Другие страны
    11:24

    Премьер Польши находится с визитом в Киеве

    В регионе
    11:23

    CFI Financial Group стал единственным владельцем "дочки" в Азербайджане

    Финансы
    11:15

    SOCAR AQŞ в течение двух лет пробурит 8 скважин в Турции

    Энергетика
    11:13

    Азербайджан запускает глобальную кампанию по продвижению туризма

    Туризм
    11:11

    Рафиев: Африканский континент является частью Движения неприсоединения

    Внешняя политика
    11:09

    МИД Кубы призвал США ослабить давление и предложил сферы для сотрудничества

    Другие страны
    11:05

    Маск запустил Starlink в Таджикистане

    Другие страны
    11:02

    Вэнс посетит Азербайджан и Армению после открытия Олимпиады в Италии

    Внешняя политика
    Лента новостей