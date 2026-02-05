Эмин Амруллаев обсудил сотрудничество с коллегами из Грузии, Сербии и ОАЭ

Министр науки и образования Азербайджана Эмин Амруллаев в рамках Всемирного правительственного саммита в Дубае провел ряд встреч с коллегами из Грузии, Сербии и Объединенных Арабских Эмиратов.

Как сообщает Report со ссылкой на министерство, на встрече с министром образования, науки и по делам молодежи Грузии Гиви Миканадазе были обсуждены текущее состояние и перспективы двустороннего сотрудничества в сфере науки и образования.

Стороны рассмотрели вопросы реализации совместных проектов между вузами, расширения обмена студентами и преподавателями, а также продолжения сотрудничества в сфере STEAM.

В ходе переговоров с министром образования Сербии Деяном Вуком Станковичем обсуждались текущее взаимодействие между двумя странами в образовательной сфере и возможности его дальнейшего развития.

На встрече с министром человеческих ресурсов ОАЭ, исполняющим обязанности министра высшего образования и научных исследований Абдулрахманом Аль Аваром стороны подробно обсудили совместные инициативы, планируемые к реализации между Азербайджаном и ОАЭ в области высшего образования и науки, а также перспективы расширения сотрудничества в этих направлениях.