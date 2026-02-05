Ильхам Алиев Визит Ильхама Алиева в Абу-Даби WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах
    Ильхам Алиев Визит Ильхама Алиева в Абу-Даби WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах

    SOCAR AQŞ участвует в тендерах в Ираке

    Энергетика
    • 05 февраля, 2026
    • 10:47
    SOCAR AQŞ участвует в тендерах в Ираке

    Компания SOCAR AQŞ участвует в тендерах на реализацию проектов в Ираке.

    Как сообщает Report, об этом заявил менеджер SOCAR AQŞ по Турции Эльвин Насибов на конференции и выставке IADC Drilling Caspian & Black Sea 2026 в Баку.

    По его словам, SOCAR AQS участвует в различных тендерах в регионе с целью расширения своего бизнеса.

    "В качестве примера можно привести Ирак. В настоящее время мы участвуем в тендере на бурение разведочной скважины в этой стране с одним из частных операторов в регионе - компанией Crescent Petroleum. Проект включает в себя бурение скважин по схеме "1+4". Первая скважина будет разведочной, и, если все пойдет хорошо и результаты добычи будут соответствовать ожиданиям заказчика, будут пробурены еще четыре скважины.

    Кроме того, мы участвуем в тендере на бурение с использованием буровых установок мощностью 2000 лошадиных сил в рамках сотрудничества с Basra Oil Company (BOC)", - сказал он.

    Насибов отметил, что проекты компании в Турции и Ираке наглядно демонстрируют ее богатый международный опыт: "Это также подтверждает наше стремление предоставлять безопасные и высококачественные услуги по бурению по всему миру, в том числе и в нашем регионе".

    SOCAR AQS IADC Drilling Caspian & Black Sea 2026 Ирак Эльвин Насибов буровые установки
    "SOCAR AQŞ" İraqda tenderlərdə iştirak edir
    SOCAR AQS participates in tenders in Iraq
    Ты - Король

    Последние новости

    11:26

    В Абу-Даби начался второй день переговоров Украины, РФ и США

    Другие страны
    11:24

    Премьер Польши находится с визитом в Киеве

    В регионе
    11:23

    CFI Financial Group стал единственным владельцем "дочки" в Азербайджане

    Финансы
    11:15

    SOCAR AQŞ в течение двух лет пробурит 8 скважин в Турции

    Энергетика
    11:13

    Азербайджан запускает глобальную кампанию по продвижению туризма

    Туризм
    11:11

    Рафиев: Африканский континент является частью Движения неприсоединения

    Внешняя политика
    11:09

    МИД Кубы призвал США ослабить давление и предложил сферы для сотрудничества

    Другие страны
    11:05

    Маск запустил Starlink в Таджикистане

    Другие страны
    11:02

    Вэнс посетит Азербайджан и Армению после открытия Олимпиады в Италии

    Внешняя политика
    Лента новостей