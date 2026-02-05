SOCAR AQŞ участвует в тендерах в Ираке

Компания SOCAR AQŞ участвует в тендерах на реализацию проектов в Ираке.

Как сообщает Report, об этом заявил менеджер SOCAR AQŞ по Турции Эльвин Насибов на конференции и выставке IADC Drilling Caspian & Black Sea 2026 в Баку.

По его словам, SOCAR AQS участвует в различных тендерах в регионе с целью расширения своего бизнеса.

"В качестве примера можно привести Ирак. В настоящее время мы участвуем в тендере на бурение разведочной скважины в этой стране с одним из частных операторов в регионе - компанией Crescent Petroleum. Проект включает в себя бурение скважин по схеме "1+4". Первая скважина будет разведочной, и, если все пойдет хорошо и результаты добычи будут соответствовать ожиданиям заказчика, будут пробурены еще четыре скважины.

Кроме того, мы участвуем в тендере на бурение с использованием буровых установок мощностью 2000 лошадиных сил в рамках сотрудничества с Basra Oil Company (BOC)", - сказал он.

Насибов отметил, что проекты компании в Турции и Ираке наглядно демонстрируют ее богатый международный опыт: "Это также подтверждает наше стремление предоставлять безопасные и высококачественные услуги по бурению по всему миру, в том числе и в нашем регионе".