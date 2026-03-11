Ильхам Алиев Глобальный Бакинский форум Операция США и Израиля против Ирана WUF13
    На встрече президента Ильхама Алиева с Антониу Коштой отмечен вклад Азербайджана в энергобезопасность Европы

    Внешняя политика
    • 11 марта, 2026
    • 23:08
    На встрече президента Ильхама Алиева с Антониу Коштой отмечен вклад Азербайджана в энергобезопасность Европы

    В ходе состоявшейся 11 марта в расширенном составе встречи президента Азербайджана Ильхама Алиева с президентом Совета Европейского Союза Антониу Коштой во время официального обеда был особо отмечен вклад Азербайджана, как надежного партнера, в обеспечение энергетической безопасности Европы. Подчеркивалось, что составной частью этого вклада является экспорт газа в 10 европейских стран.

    Как сообщает Report, на встрече также были обсуждены вопросы транспорта, логистики и связности, отмечено, что Азербайджан играет важную роль в регионе в этих вопросах.

    Была подчеркнута важность проекта TRIPP как составной части Среднего коридора. Отмечено участие Европейского Союза в восстановлении и реконструкции Нахчыванской железнодорожной линии, являющейся продолжением данного проекта.

    Ильхам Алиев Антониу Кошта энергобезопасность Европы Азербайджан
    İlham Əliyevin Antonio Koşta ilə görüşündə Azərbaycanın Avropanın enerji təhlükəsizliyinə töhfəsi xüsusi qeyd olunub
    Azerbaijan's contribution to Europe's energy security highlighted at at meeting between President Ilham Aliyev and António Costa
