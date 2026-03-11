На встрече президента Ильхама Алиева с Антониу Коштой отмечен вклад Азербайджана в энергобезопасность Европы

В ходе состоявшейся 11 марта в расширенном составе встречи президента Азербайджана Ильхама Алиева с президентом Совета Европейского Союза Антониу Коштой во время официального обеда был особо отмечен вклад Азербайджана, как надежного партнера, в обеспечение энергетической безопасности Европы. Подчеркивалось, что составной частью этого вклада является экспорт газа в 10 европейских стран.

Как сообщает Report, на встрече также были обсуждены вопросы транспорта, логистики и связности, отмечено, что Азербайджан играет важную роль в регионе в этих вопросах.

Была подчеркнута важность проекта TRIPP как составной части Среднего коридора. Отмечено участие Европейского Союза в восстановлении и реконструкции Нахчыванской железнодорожной линии, являющейся продолжением данного проекта.