Ильхам Алиев Глобальный Бакинский форум Операция США и Израиля против Ирана WUF13
    Ильхам Алиев Глобальный Бакинский форум Операция США и Израиля против Ирана WUF13

    Зеленский Трампу: Усиливайте давление на Путина, а не на меня

    Другие страны
    • 11 марта, 2026
    • 23:27
    Зеленский Трампу: Усиливайте давление на Путина, а не на меня

    Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что хочет большей ясности относительно того, что США будут делать для гарантирования будущего мира с Россией.

    Как передает Report, об этом он сказал в эксклюзивном интервью в президентском дворце в Киеве для Politico и Welt.

    Говоря о российско-украинском конфликте, Зеленский подчеркнул, что его народ "устал", хотя по-прежнему сохраняет высокий моральный дух. По его словам, украинцы не готовы принимать российские ультиматумы о передаче обширных территорий на востоке страны.

    В контексте мирных переговоров Зеленский ясно дал понять, что влияние американского лидера Дональда Трампа по-прежнему будет ключевым. "Нам нужны переговоры. Мы их поддерживаем. Но мы не доверяем России, но я думаю и верю, что американцы действительно хотят покончить с этой войной. Надеюсь, они нам помогут, но нам нужно больше давления на Россию, а не на меня", - подчеркнул Зеленский.

    По его словам, США готовы предоставить некую форму гарантий безопасности для Украины, которая подкрепила бы любое мирное соглашение, но подробностей о том, как будут выглядеть эти обещания, по-прежнему нет.

    "Будьте честными. Для нас это очень важно, но у нас нет четкого ответа", - сказал украинский лидер.

    Владимир Зеленский Politico Российско-украинский конфликт
    Ты - Король

    Последние новости

    00:10

    Ильхам Алиев и Антониу Кошта высоко оценили проведение Азербайджаном WUF13

    Внешняя политика
    00:01

    Совместное заявление для прессы президента Азербайджана Ильхама Алиева и президента Совета ЕС Антониу Кошты

    Внешняя политика
    23:46
    Фото

    ООН и Азербайджан провели мероприятие на тему расширения полномочий женщин

    Внешняя политика
    23:39

    Еще один азербайджанский борец взял серебро ЧЕ в Сербии

    Индивидуальные
    23:27

    Зеленский Трампу: Усиливайте давление на Путина, а не на меня

    Другие страны
    23:08

    На встрече президента Ильхама Алиева с Антониу Коштой отмечен вклад Азербайджана в энергобезопасность Европы

    Внешняя политика
    23:07

    Азербайджан и ЕС обсудили расширение торговых связей на основе принципов льготных тарифов

    Внешняя политика
    22:59
    Фото

    В ходе официального обеда состоялась встреча президента Ильхама Алиева с главой Совета ЕС в расширенном составе

    Внешняя политика
    22:56

    Пезешкиан: Иран привержен миру, но нужны твердые гарантии от США и Израиля

    В регионе
    Лента новостей