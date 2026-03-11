Зеленский Трампу: Усиливайте давление на Путина, а не на меня

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что хочет большей ясности относительно того, что США будут делать для гарантирования будущего мира с Россией.

Как передает Report, об этом он сказал в эксклюзивном интервью в президентском дворце в Киеве для Politico и Welt.

Говоря о российско-украинском конфликте, Зеленский подчеркнул, что его народ "устал", хотя по-прежнему сохраняет высокий моральный дух. По его словам, украинцы не готовы принимать российские ультиматумы о передаче обширных территорий на востоке страны.

В контексте мирных переговоров Зеленский ясно дал понять, что влияние американского лидера Дональда Трампа по-прежнему будет ключевым. "Нам нужны переговоры. Мы их поддерживаем. Но мы не доверяем России, но я думаю и верю, что американцы действительно хотят покончить с этой войной. Надеюсь, они нам помогут, но нам нужно больше давления на Россию, а не на меня", - подчеркнул Зеленский.

По его словам, США готовы предоставить некую форму гарантий безопасности для Украины, которая подкрепила бы любое мирное соглашение, но подробностей о том, как будут выглядеть эти обещания, по-прежнему нет.

"Будьте честными. Для нас это очень важно, но у нас нет четкого ответа", - сказал украинский лидер.