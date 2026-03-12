İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Qlobal Bakı Forumu
    İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Qlobal Bakı Forumu

    Zelenski Trampa: Mənə yox, Putinə təzyiqi artırın

    Digər ölkələr
    • 12 mart, 2026
    • 03:22
    Zelenski Trampa: Mənə yox, Putinə təzyiqi artırın

    Ukrayna Prezidenti Volodimir Zelenski ABŞ-nin Rusiya ilə gələcək sülhün təminatı üçün nə edəcəyinə daha çox aydınlıq gətirilməsini istədiyini bildirib.

    "Report"un məlumatına görə, o, bu barədə Kiyevdə Prezident Sarayında "Politico" və "Welt"ə eksklüziv müsahibələrində deyib.

    Rusiya-Ukrayna münaqişəsindən danışan Zelenski xalqının yorğun olmasına baxmayaraq, əhval-ruhiyyəsinin yüksək olduğunu vurğulayıb. O bildirib ki, ukraynalılar Rusiyanın ölkənin şərqindəki geniş əraziləri güzəştə getmək ultimatumlarını qəbul etməyə hazır deyillər.

    Sülh danışıqları kontekstində Zelenski ABŞ Prezidenti Donald Trampın təsirinin əvvəlki kimi əsas olaraq qalacağını açıq şəkildə bildirib. "Bizə danışıqlar lazımdır. Biz onları dəstəkləyirik. Amma biz Rusiyaya etibar etmirik, lakin düşünürəm və inanıram ki, amerikalılar həqiqətən bu müharibəyə son qoymaq istəyirlər. Ümid edirəm ki, onlar bizə kömək edəcəklər, amma təzyiq daha çox Rusiyaya lazımdır, mənə yox", - Zelenski vurğulayıb.

    Onun sözlərinə görə, ABŞ Ukraynaya istənilən sülh müqaviləsinin əsasını təşkil edəcək müəyyən təhlükəsizlik zəmanətləri verməyə hazırdır, lakin bu vədlərin necə olacağı barədə əvvəlki kimi hələ heç bir məlumat yoxdur.

    "Səmimi olun. Bu, bizim üçün çox vacibdir, amma bizim dəqiq cavabımız yoxdur", - Ukrayna lideri deyib.

    Volodimir Zelenski Donald Tramp Rusiya-Ukrayna münaqişəsi
    Зеленский Трампу: Усиливайте давление на Путина, а не на меня

    Son xəbərlər

    03:22

    Zelenski Trampa: Mənə yox, Putinə təzyiqi artırın

    Digər ölkələr
    02:52

    KİV: İraqda tankerlərə hücumlar olub, ölən və yaralananlar var

    Digər ölkələr
    02:40

    Tramp: ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı məqsədlərə çatdıqdan sonra yekunlaşacaq

    Digər ölkələr
    02:19

    Trampın xüsusi nümayəndəsi İsrailə mümkün səfərini açıqlayıb

    Digər ölkələr
    01:55

    UEFA Çempionlar Liqası: "Real" və PSJ qalib gəlib

    Futbol
    01:23

    Pirşağı və Ləhic bağlarında işıq olmayacaq

    Energetika
    01:15

    Ali Tsokayev: "Bu, Avropada ilk qızıl medalımdır"

    Fərdi
    01:11

    Pezeşkian: İran sülhə sadiqdir, lakin ABŞ və İsraildən qəti zəmanətlər lazımdır

    Region
    00:44

    Rusiya Prezidentinin xüsusi nümayəndəsi Trampın təmsilçiləri ilə görüşüb

    Region
    Bütün Xəbər Lenti