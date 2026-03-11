Ильхам Алиев Глобальный Бакинский форум Операция США и Израиля против Ирана WUF13
    Еще один азербайджанский борец взял серебро ЧЕ в Сербии

    Еще один азербайджанский борец взял серебро ЧЕ в Сербии

    Еще один азербайджанский борец завоевал серебряную медаль на чемпионате Европы U-23, проходящем в сербском Зренянине.

    Как сообщает сотрудник Report с места проведения соревнований, Юсиф Дурсунов (125 кг) уступил в финальном поединке россиянину Хабибу Давудгаджиеву.

    Отметим, что ранее борцы вольного стиля звание чемпиона Европы завоевал Али Цокаев (92 кг), серебряные медали взяли Джейхун Аллахвердиев (61 кг), Васиф Багиров (57 кг) и Сабухи Амирасланов (79 кг), бронзовые - Муса Агаев (65 кг), Рамик Гейбатов (70 кг) и Зафар Алиев (97 кг).

    Чемпионат Европы завершится 15 марта.

    Лента новостей