Еще один азербайджанский борец взял серебро ЧЕ в Сербии

Еще один азербайджанский борец завоевал серебряную медаль на чемпионате Европы U-23, проходящем в сербском Зренянине.

Как сообщает сотрудник Report с места проведения соревнований, Юсиф Дурсунов (125 кг) уступил в финальном поединке россиянину Хабибу Давудгаджиеву.

Отметим, что ранее борцы вольного стиля звание чемпиона Европы завоевал Али Цокаев (92 кг), серебряные медали взяли Джейхун Аллахвердиев (61 кг), Васиф Багиров (57 кг) и Сабухи Амирасланов (79 кг), бронзовые - Муса Агаев (65 кг), Рамик Гейбатов (70 кг) и Зафар Алиев (97 кг).

Чемпионат Европы завершится 15 марта.