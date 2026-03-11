Azərbaycanın daha bir güləşçisi Serbiyada Avropa çempionatının gümüş medalını qazanıb
Fərdi
- 11 mart, 2026
- 23:07
Azərbaycanın daha bir sərbəst güləşçisi Serbiyanın Zrenyanin şəhərində təşkil olunan U-23 Avropa çempionatında gümüş medal qazanıb.
"Report"un yarışa ezam olunan əməkdaşının məlumatına görə, Yusif Dursunov (125 kq) ikinci yeri tutub.
O, finalda rusiyalı Habib Davudqadjiyevə uduzub.
Qeyd edək ki, daha əvvəl sərbəst güləşçilərdən Ali Tsokayev (92 kq) Avropa çempionu olub, Ceyhun Allahverdiyev (61 kq), Vasif Bağırov (57 kq), Səbuhi Əmiraslanov (79 kq) gümüş, Musa Ağayev (65 kq), Ramik Heybətov (70 kq) və Zəfər Əliyev (97 kq) bürünc medal qazanıblar.
Avropa çempionatına martın 15-də yekun vurulacaq.
Son xəbərlər
00:21
Azərbaycanın sərbəst güləş komandası Serbiyada Avropa çempionatında ikinci yeri tutubKomanda
00:14
İlham Əliyev və Antonio Koşta Azərbaycan-Ermənistan sülh prosesindəki tarixi irəliləyişi alqışlayıblarXarici siyasət
00:09
Azərbaycan-Aİ əməkdaşlığı hər iki tərəfin ortaq maraqlarını əks etdirir - BƏYANATXarici siyasət
00:03
İlham Əliyev və Antonio Koşta Azərbaycanın WUF13-ə ev sahibliyini əhəmiyyətli töhfə kimi alqışlayıblarXarici siyasət
23:51
İlham Əliyevlə Avropa Şurasının Prezidenti Antonio Koştanın birgə mətbuat bəyanatıXarici siyasət
23:44
Bakıda "əl enerjisi" ilə müalicə apardığı bildirilən əcnəbi saxlanılıbHadisə
23:36
SEPAH: İran tezliklə sualtı raketlər tətbiq edə bilərRegion
23:21
Foto
BMT-də Azərbaycanın həmtəşkilatçılığı ilə qadınların səlahiyyətləri mövzusunda tədbir keçirilibXarici siyasət
23:07