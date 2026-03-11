Ильхам Алиев Глобальный Бакинский форум Операция США и Израиля против Ирана WUF13
    Азербайджан и ЕС обсудили расширение торговых связей на основе принципов льготных тарифов

    Внешняя политика
    11 марта, 2026
    • 23:07
    Азербайджан и ЕС обсудили расширение торговых связей на основе принципов льготных тарифов

    В ходе встречи президента Азербайджана Ильхама Алиева с президентом Совета Европейского Союза Антониу Коштой в расширенном составе в рамках официального обеда состоялось обсуждение перспектив расширения торговых связей между Азербайджаном и Европейским Союзом на основе принципов льготных тарифов.

    Как сообщает Report, на встрече были особо отмечены достигнутые успехи в мирной повестке между Азербайджаном и Арменией, подчеркнуто, что Европейский Союз всегда готов внести вклад в ее продвижение.

    В ходе беседы также был проведен обмен мнениями о перспективах сотрудничества между Азербайджаном и Европейским Союзом в сфере цифровой трансформации, искусственного интеллекта, создания дата-центров.

    Лента новостей