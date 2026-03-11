Азербайджан и ЕС обсудили расширение торговых связей на основе принципов льготных тарифов

В ходе встречи президента Азербайджана Ильхама Алиева с президентом Совета Европейского Союза Антониу Коштой в расширенном составе в рамках официального обеда состоялось обсуждение перспектив расширения торговых связей между Азербайджаном и Европейским Союзом на основе принципов льготных тарифов.

Как сообщает Report, на встрече были особо отмечены достигнутые успехи в мирной повестке между Азербайджаном и Арменией, подчеркнуто, что Европейский Союз всегда готов внести вклад в ее продвижение.

В ходе беседы также был проведен обмен мнениями о перспективах сотрудничества между Азербайджаном и Европейским Союзом в сфере цифровой трансформации, искусственного интеллекта, создания дата-центров.