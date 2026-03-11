Ильхам Алиев Глобальный Бакинский форум Операция США и Израиля против Ирана WUF13
    В ходе официального обеда состоялась встреча президента Ильхама Алиева с главой Совета ЕС в расширенном составе

    Внешняя политика
    • 11 марта, 2026
    • 22:59
    В ходе официального обеда состоялась встреча президента Ильхама Алиева с главой Совета ЕС в расширенном составе

    В ходе официального обеда 11 марта состоялась встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева с президентом Совета Европейского Союза Антониу Коштой в расширенном составе.

    Как сообщает Report, во время беседы было выражено удовлетворение развитием отношений между Азербайджаном и Европейским Союзом в различных сферах. Отмечалось успешное проведение диалога, особенно по вопросам безопасности, энергетики и транспорта. Была подчеркнута важность дискуссий, проведенных в рамках состоявшегося некоторое время назад в Азербайджане Консультативного совета по Южному газовому коридору.

    Особо отмечен вклад Азербайджана, как надежного партнера, в обеспечение энергетической безопасности Европы, подчеркнуто, что составной частью этого вклада является экспорт газа в 10 европейских стран.

    На встрече также были обсуждены вопросы транспорта, логистики и связности, отмечено, что Азербайджан играет важную роль в регионе в этих вопросах. Подчеркнуто значение проекта TRIPP как составной части Среднего коридора. Отмечено участие Европейского Союза в восстановлении и реконструкции Нахчыванской железнодорожной линии, являющейся продолжением данного проекта.

    Состоялось обсуждение перспектив расширения торговых связей между Азербайджаном и Европейским Союзом на основе принципов льготных тарифов.

    Были особо отмечены достигнутые успехи в мирной повестке между Азербайджаном и Арменией, подчеркнуто, что Европейский Союз всегда готов внести вклад в ее продвижение.

    В ходе беседы также был проведен обмен мнениями о перспективах сотрудничества между Азербайджаном и Европейским Союзом в сфере цифровой трансформации, искусственного интеллекта, создания дата-центров.

    В заключение встречи было принято совместное заявление для прессы Президента Ильхама Алиева и президента Совета Европейского Союза Антониу Кошты.

