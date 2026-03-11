Ильхам Алиев Глобальный Бакинский форум Операция США и Израиля против Ирана WUF13
    ООН и Азербайджан провели мероприятие на тему расширения полномочий женщин

    Внешняя политика
    • 11 марта, 2026
    • 23:46
    ООН и Азербайджан провели мероприятие на тему расширения полномочий женщин

    В рамках 70-й сессии Комиссии ООН по положению женщин при соорганизаторстве Госкомитета Азербайджана по проблемам семьи, женщин и детей проведено мероприятие на тему "Значимая роль женщин: альянсы для укрепления".

    Как сообщает американское бюро Report, на мероприятии обсуждались вопросы расширения полномочий женщин и укрепления международного сотрудничества.

    Председатель Госкомитета Бахар Мурадова рассказала на мероприятии о работе, проводимой в Азербайджане в направлении защиты прав женщин и расширения их участия в общественно-политической жизни. Она отметила, что реализуемые государственные программы способствуют развитию лидерских навыков женщин, расширению их экономических возможностей и их большей вовлеченности в процессы принятия решений.

    Б. Мурадова также заявила, что расширение полномочий женщин важно для укрепления института семьи, стабильности общества, а также устойчивого государственного развития, выдвинув ряд предложений в данном направлении.

