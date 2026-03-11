Пезешкиан: Иран привержен миру, но нужны твердые гарантии от США и Израиля

Тегеран привержен миру в регионе, но необходимы твердые гарантии ненападения от США и Израиля в будущем.

Как передает Report, об этом написал президент Ирана Масуд Пезешкиан в соцсети Х.

"В ходе переговоров с лидерами России и Пакистана я подтвердил приверженность Ирана миру в регионе. Единственный способ положить конец этой войне, развязанной... (Израилем - ред.) и США, - это признание законных прав Ирана, выплата репараций и предоставление твердых международных гарантий неповторения агрессии в будущем", - говорится в публикации.

Напомним, что 10 марта президенты России и Ирана Владимир Путин и Масуд Пезешкиан провели телефонный разговор.