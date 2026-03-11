Пезешкиан: Иран привержен миру, но нужны твердые гарантии от США и Израиля
В регионе
- 11 марта, 2026
- 22:56
Тегеран привержен миру в регионе, но необходимы твердые гарантии ненападения от США и Израиля в будущем.
Как передает Report, об этом написал президент Ирана Масуд Пезешкиан в соцсети Х.
"В ходе переговоров с лидерами России и Пакистана я подтвердил приверженность Ирана миру в регионе. Единственный способ положить конец этой войне, развязанной... (Израилем - ред.) и США, - это признание законных прав Ирана, выплата репараций и предоставление твердых международных гарантий неповторения агрессии в будущем", - говорится в публикации.
Напомним, что 10 марта президенты России и Ирана Владимир Путин и Масуд Пезешкиан провели телефонный разговор.
Последние новости
23:08
На встрече президента Ильхама Алиева с Антониу Коштой отмечен вклад Азербайджана в энергобезопасность ЕвропыВнешняя политика
23:07
Азербайджан и ЕС обсудили расширение торговых связей на основе принципов льготных тарифовВнешняя политика
22:59
Фото
В ходе официального обеда состоялась встреча президента Ильхама Алиева с главой Совета ЕС в расширенном составеВнешняя политика
22:56
Пезешкиан: Иран привержен миру, но нужны твердые гарантии от США и ИзраиляВ регионе
22:41
Азербайджанский борец Али Цокаев стал чемпионом ЕвропыИндивидуальные
22:40
Спецпредставитель президента РФ во Флориде встречается с представителями ТрампаВ регионе
22:26
Трамп: Мы могли бы уничтожить Иран в течение часаДругие страны
22:10
КСИР: Иран может скоро применить подводные ракетыВ регионе
22:07