Ильхам Алиев и Антониу Кошта высоко оценили проведение Азербайджаном WUF13

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и президент Совета Европейского Союза Антониу Кошта приветствовали предстоящее проведение в Азербайджане 13-й сессии Всемирного форума городов в мае 2026 года как значимый вклад в глобальные усилия по устойчивой урбанизации и развитию жизнестойких городов.

Как сообщает Report, это следует из совместного заявления для прессы президента Ильхама Алиева и Антониу Кошты.

Они также выразили готовность использовать площадку Форума для углубления сотрудничества между Азербайджаном и ЕС в соответствующих сферах.