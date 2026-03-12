Ильхам Алиев и Антониу Кошта высоко оценили проведение Азербайджаном WUF13

Ильхам Алиев Глобальный Бакинский форум Операция США и Израиля против Ирана WUF13
    Президент Азербайджана Ильхам Алиев и президент Совета Европейского Союза Антониу Кошта приветствовали предстоящее проведение в Азербайджане 13-й сессии Всемирного форума городов в мае 2026 года как значимый вклад в глобальные усилия по устойчивой урбанизации и развитию жизнестойких городов.

    Как сообщает Report, это следует из совместного заявления для прессы президента Ильхама Алиева и Антониу Кошты.

    Они также выразили готовность использовать площадку Форума для углубления сотрудничества между Азербайджаном и ЕС в соответствующих сферах.

