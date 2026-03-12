İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Qlobal Bakı Forumu
    İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Qlobal Bakı Forumu

    İlham Əliyev və Antonio Koşta Azərbaycanın WUF13-ə ev sahibliyini əhəmiyyətli töhfə kimi alqışlayıblar

    Xarici siyasət
    • 12 mart, 2026
    • 00:03
    İlham Əliyev və Antonio Koşta Azərbaycanın WUF13-ə ev sahibliyini əhəmiyyətli töhfə kimi alqışlayıblar

    Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev və Avropa İttifaqı Şurasının Prezidenti Antonio Koşta 2026-cı ilin may ayında keçiriləcək Ümumdünya Şəhərsalma Forumunun 13-cü sessiyasına Azərbaycanın ev sahibliyi etməsini davamlı şəhərsalma və dayanıqlı şəhər inkişafı üzrə qlobal səylərə əhəmiyyətli töhfə kimi alqışlayıblar.

    "Report" xəbər verir ki, bu Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevlə Avropa Şurasının Prezidenti Antonio Koştanın birgə mətbuat bəyanatında yer alıb.

    Prezidentlər Forumdan müvafiq sahələrdə Azərbaycan-Aİ əməkdaşlığını dərinləşdirmək üçün istifadə etməyə hazır olduqlarını bildiriblər.

    Ильхам Алиев и Антониу Кошта высоко оценили проведение Азербайджаном WUF13

    Son xəbərlər

    00:21

    Azərbaycanın sərbəst güləş komandası Serbiyada Avropa çempionatında ikinci yeri tutub

    Komanda
    00:14

    İlham Əliyev və Antonio Koşta Azərbaycan-Ermənistan sülh prosesindəki tarixi irəliləyişi alqışlayıblar

    Xarici siyasət
    00:09

    Azərbaycan-Aİ əməkdaşlığı hər iki tərəfin ortaq maraqlarını əks etdirir - BƏYANAT

    Xarici siyasət
    00:03

    İlham Əliyev və Antonio Koşta Azərbaycanın WUF13-ə ev sahibliyini əhəmiyyətli töhfə kimi alqışlayıblar

    Xarici siyasət
    23:51

    İlham Əliyevlə Avropa Şurasının Prezidenti Antonio Koştanın birgə mətbuat bəyanatı

    Xarici siyasət
    23:44

    Bakıda "əl enerjisi" ilə müalicə apardığı bildirilən əcnəbi saxlanılıb

    Hadisə
    23:36

    SEPAH: İran tezliklə sualtı raketlər tətbiq edə bilər

    Region
    23:21
    Foto

    BMT-də Azərbaycanın həmtəşkilatçılığı ilə qadınların səlahiyyətləri mövzusunda tədbir keçirilib

    Xarici siyasət
    23:07

    Azərbaycanın daha bir güləşçisi Serbiyada Avropa çempionatının gümüş medalını qazanıb

    Fərdi
    Bütün Xəbər Lenti