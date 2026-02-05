Ильхам Алиев Визит Ильхама Алиева в Абу-Даби WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах
    Ильхам Алиев Визит Ильхама Алиева в Абу-Даби WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах

    Азербайджан намерен стать связующим звеном между Центральной Азией и Персидским заливом

    Внешняя политика
    • 05 февраля, 2026
    • 11:01
    Азербайджан намерен стать связующим звеном между Центральной Азией и Персидским заливом

    Азербайджан рассчитывает на дальнейшее углубление сотрудничества со странами Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (GCC).

    Как сообщает Report, об этом заявил заместитель министра иностранных дел Азербайджана Ялчын Рафиев, выступая на "Молодежной неделе Движения неприсоединения" в Баку.

    "Внешняя политика Азербайджана в отношении наших братьев-мусульман, включая арабские государства, всегда была последовательной. Сегодня у нас не только прочные двусторонние политические отношения, но и активное экономическое взаимодействие. GCC является важной платформой, в рамках которой мы рассчитываем выстраивать более тесные партнерские связи", - отметил замглавы МИД.

    Рафиев подчеркнул, что благодаря своему географическому положению Азербайджан способен играть роль моста между странами Центральной Азии и Персидского залива. В этом контексте он напомнил, что Азербайджан недавно присоединился к формату сотрудничества с пятью с пятью центральноазиатскими государствами - так называемого "С5+", который сегодня функционирует уже в формате "С6".

    "Это крайне важно в современном мире - не только с точки зрения укрепления связности, но и как подтверждение общих ценностей, которые мы разделяем с нашими братьями в Центральной Азии", - сказал он.

    Замминистра также отметил, что страны Центральной Азии продолжают развивать собственный инфраструктурный потенциал, а Азербайджан параллельно инвестирует в свою транспортную и логистическую инфраструктуру, делая международные маршруты более привлекательными для таких ключевых игроков, как Европейский союз и Китай.

    Ялчын Рафиев Центральная Азия страны Персидского залива GCC Молодежная неделя Движения неприсоединения Азербайджан логистический хаб
    Azərbaycan Mərkəzi Asiya və Fars körfəzi arasında əlaqələndirici həlqə olmaq niyyətindədir
    Ты - Король

    Последние новости

    11:26

    В Абу-Даби начался второй день переговоров Украины, РФ и США

    Другие страны
    11:24

    Премьер Польши находится с визитом в Киеве

    В регионе
    11:23

    CFI Financial Group стал единственным владельцем "дочки" в Азербайджане

    Финансы
    11:15

    SOCAR AQŞ в течение двух лет пробурит 8 скважин в Турции

    Энергетика
    11:13

    Азербайджан запускает глобальную кампанию по продвижению туризма

    Туризм
    11:11

    Рафиев: Африканский континент является частью Движения неприсоединения

    Внешняя политика
    11:09

    МИД Кубы призвал США ослабить давление и предложил сферы для сотрудничества

    Другие страны
    11:05

    Маск запустил Starlink в Таджикистане

    Другие страны
    11:02

    Вэнс посетит Азербайджан и Армению после открытия Олимпиады в Италии

    Внешняя политика
    Лента новостей