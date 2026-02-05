Азербайджан намерен стать связующим звеном между Центральной Азией и Персидским заливом

Азербайджан рассчитывает на дальнейшее углубление сотрудничества со странами Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (GCC).

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель министра иностранных дел Азербайджана Ялчын Рафиев, выступая на "Молодежной неделе Движения неприсоединения" в Баку.

"Внешняя политика Азербайджана в отношении наших братьев-мусульман, включая арабские государства, всегда была последовательной. Сегодня у нас не только прочные двусторонние политические отношения, но и активное экономическое взаимодействие. GCC является важной платформой, в рамках которой мы рассчитываем выстраивать более тесные партнерские связи", - отметил замглавы МИД.

Рафиев подчеркнул, что благодаря своему географическому положению Азербайджан способен играть роль моста между странами Центральной Азии и Персидского залива. В этом контексте он напомнил, что Азербайджан недавно присоединился к формату сотрудничества с пятью с пятью центральноазиатскими государствами - так называемого "С5+", который сегодня функционирует уже в формате "С6".

"Это крайне важно в современном мире - не только с точки зрения укрепления связности, но и как подтверждение общих ценностей, которые мы разделяем с нашими братьями в Центральной Азии", - сказал он.

Замминистра также отметил, что страны Центральной Азии продолжают развивать собственный инфраструктурный потенциал, а Азербайджан параллельно инвестирует в свою транспортную и логистическую инфраструктуру, делая международные маршруты более привлекательными для таких ключевых игроков, как Европейский союз и Китай.