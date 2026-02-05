Делегация США прибыла в Армению для разработки ТЭО в рамках проекта TRIPP

Команда американской инженерно-консультационной фирмы AECOM посетила Армению для начала работы по исследованию площадки для проекта TRIPP ("Маршрут Трампа во имя международного мира и процветания").

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщило посольство США в Армении.

Сообщается, что работы будут включать технико-экономическое обоснование и разработку предложений по строительству железной дороги и другой инфраструктуры, которая будет способствовать долгосрочному экономическому росту Армении, развитию транспортной инфраструктуры и региональной интеграции.