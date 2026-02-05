Ильхам Алиев Визит Ильхама Алиева в Абу-Даби WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах
    Ильхам Алиев Визит Ильхама Алиева в Абу-Даби WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах

    Делегация США прибыла в Армению для разработки ТЭО в рамках проекта TRIPP

    В регионе
    • 05 февраля, 2026
    • 10:51
    Делегация США прибыла в Армению для разработки ТЭО в рамках проекта TRIPP

    Команда американской инженерно-консультационной фирмы AECOM посетила Армению для начала работы по исследованию площадки для проекта TRIPP ("Маршрут Трампа во имя международного мира и процветания").

    Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщило посольство США в Армении.

    Сообщается, что работы будут включать технико-экономическое обоснование и разработку предложений по строительству железной дороги и другой инфраструктуры, которая будет способствовать долгосрочному экономическому росту Армении, развитию транспортной инфраструктуры и региональной интеграции.

    Армения США проект TRIPP AECOM инфраструктура
    ABŞ nümayəndə heyəti TRIPP layihəsi çərçivəsində Ermənistana gedib
    Ты - Король

    Последние новости

    11:26

    В Абу-Даби начался второй день переговоров Украины, РФ и США

    Другие страны
    11:24

    Премьер Польши находится с визитом в Киеве

    В регионе
    11:23

    CFI Financial Group стал единственным владельцем "дочки" в Азербайджане

    Финансы
    11:15

    SOCAR AQŞ в течение двух лет пробурит 8 скважин в Турции

    Энергетика
    11:13

    Азербайджан запускает глобальную кампанию по продвижению туризма

    Туризм
    11:11

    Рафиев: Африканский континент является частью Движения неприсоединения

    Внешняя политика
    11:09

    МИД Кубы призвал США ослабить давление и предложил сферы для сотрудничества

    Другие страны
    11:05

    Маск запустил Starlink в Таджикистане

    Другие страны
    11:02

    Вэнс посетит Азербайджан и Армению после открытия Олимпиады в Италии

    Внешняя политика
    Лента новостей