Делегация США прибыла в Армению для разработки ТЭО в рамках проекта TRIPP
05 февраля, 2026
10:51
Команда американской инженерно-консультационной фирмы AECOM посетила Армению для начала работы по исследованию площадки для проекта TRIPP ("Маршрут Трампа во имя международного мира и процветания").
Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщило посольство США в Армении.
Сообщается, что работы будут включать технико-экономическое обоснование и разработку предложений по строительству железной дороги и другой инфраструктуры, которая будет способствовать долгосрочному экономическому росту Армении, развитию транспортной инфраструктуры и региональной интеграции.
