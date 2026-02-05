İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi “Böyük Qayıdış” İlham Əliyevin Əbu-Dabi səfəri
    ABŞ nümayəndə heyəti TRIPP layihəsi çərçivəsində Ermənistana gedib

    Region
    • 05 fevral, 2026
    • 11:14
    ABŞ nümayəndə heyəti TRIPP layihəsi çərçivəsində Ermənistana gedib

    ABŞ Dövlət Departamentinin Qlobal İnfrastruktur və İnvestisiyalar sahəsində Tərəfdaşlıq Fondu adından AECOM-un komandası TRIPP ("Beynəlxalq Sülh və Rifah Naminə Tramp marşrutu") layihəsi üçün ərazinin tədqiqinə başlamaq məqsədilə Ermənistana səfər edib.

    "Report"un yerli KİV-ə istinadən verdiyi məlumat görə, bu barədə ABŞ-nin Ermənistandakı səfirliyi məlumat yayıb.

    Bildirilib ki, işlər Ermənistanın uzunmüddətli iqtisadi inkişafına, nəqliyyat infrastrukturunun inkişafına və regional inteqrasiyaya kömək edəcək dəmir yolu və digər infrastrukturun tikintisi üzrə texniki-iqtisadi əsaslandırma (TİƏ) və təkliflərin hazırlanmasını əhatə edəcək.

    Ermənistan ABŞ Tramp marşrutu
    Делегация США прибыла в Армению для разработки ТЭО в рамках проекта TRIPP

