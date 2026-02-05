ABŞ nümayəndə heyəti TRIPP layihəsi çərçivəsində Ermənistana gedib
Region
- 05 fevral, 2026
- 11:14
ABŞ Dövlət Departamentinin Qlobal İnfrastruktur və İnvestisiyalar sahəsində Tərəfdaşlıq Fondu adından AECOM-un komandası TRIPP ("Beynəlxalq Sülh və Rifah Naminə Tramp marşrutu") layihəsi üçün ərazinin tədqiqinə başlamaq məqsədilə Ermənistana səfər edib.
"Report"un yerli KİV-ə istinadən verdiyi məlumat görə, bu barədə ABŞ-nin Ermənistandakı səfirliyi məlumat yayıb.
Bildirilib ki, işlər Ermənistanın uzunmüddətli iqtisadi inkişafına, nəqliyyat infrastrukturunun inkişafına və regional inteqrasiyaya kömək edəcək dəmir yolu və digər infrastrukturun tikintisi üzrə texniki-iqtisadi əsaslandırma (TİƏ) və təkliflərin hazırlanmasını əhatə edəcək.
