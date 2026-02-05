Маск запустил Starlink в Таджикистане

Ильхам Алиев Визит Ильхама Алиева в Абу-Даби WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах
    Другие страны
    • 05 февраля, 2026
    • 11:05
    Владелец космической корпорации SpaceX Илон Маск запустил работу спутниковой системы Starlink в Таджикистане.

    Как передает Report, об этом заявила пресс-служба корпорации в соцсети Х.

    "Высокоскоростной интернет Starlink с низкой задержкой теперь доступен в Таджикистане!"- написали представители Starlink.

    Спутниковый интернет уже работает в Казахстане, Азербайджане, Молдове и некоторых других странах СНГ.

    Спутниковый интернет Starlink работает более чем в 100 странах мира, включая Северную и Южную Америку, большинство стран Европы, Австралию, Новую Зеландию, часть Африки и Азии. На территории России спутниковая система не работает.

    SpaceX Илон Маск Таджикистан спутниковая система космическая корпорация Starlink
