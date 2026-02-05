Маск запустил Starlink в Таджикистане
Другие страны
- 05 февраля, 2026
- 11:05
Владелец космической корпорации SpaceX Илон Маск запустил работу спутниковой системы Starlink в Таджикистане.
Как передает Report, об этом заявила пресс-служба корпорации в соцсети Х.
"Высокоскоростной интернет Starlink с низкой задержкой теперь доступен в Таджикистане!"- написали представители Starlink.
Спутниковый интернет уже работает в Казахстане, Азербайджане, Молдове и некоторых других странах СНГ.
Спутниковый интернет Starlink работает более чем в 100 странах мира, включая Северную и Южную Америку, большинство стран Европы, Австралию, Новую Зеландию, часть Африки и Азии. На территории России спутниковая система не работает.
Последние новости
11:26
В Абу-Даби начался второй день переговоров Украины, РФ и СШАДругие страны
11:24
Премьер Польши находится с визитом в КиевеВ регионе
11:23
CFI Financial Group стал единственным владельцем "дочки" в АзербайджанеФинансы
11:15
SOCAR AQŞ в течение двух лет пробурит 8 скважин в ТурцииЭнергетика
11:13
Азербайджан запускает глобальную кампанию по продвижению туризмаТуризм
11:11
Рафиев: Африканский континент является частью Движения неприсоединенияВнешняя политика
11:09
МИД Кубы призвал США ослабить давление и предложил сферы для сотрудничестваДругие страны
11:05
Маск запустил Starlink в ТаджикистанеДругие страны
11:02