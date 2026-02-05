В Гяндже задержан подозреваемый в краже мобильных телефонов на 21 тыс. манатов

Ильхам Алиев Визит Ильхама Алиева в Абу-Даби WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах
    Происшествия
    • 05 февраля, 2026
    • 10:48
    В Гяндже задержан человек, подозреваемый в краже мобильных телефонов.

    Как сообщает западное бюро Report, сотрудниками полиции задержан 23-летний житель города Ниджат Сафаров по подозрению в краже из Центрального универмага 41 мобильного телефона различных марок на общую сумму 21 500 манатов.

    По факту ведется расследование.

    Gəncədə 21 min manatlıq mobil telefon oğurlamaqda şübhəli bilinən şəxs saxlanılıb
    Лента новостей