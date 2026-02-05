В Гяндже задержан подозреваемый в краже мобильных телефонов на 21 тыс. манатов
Происшествия
- 05 февраля, 2026
- 10:48
В Гяндже задержан человек, подозреваемый в краже мобильных телефонов.
Как сообщает западное бюро Report, сотрудниками полиции задержан 23-летний житель города Ниджат Сафаров по подозрению в краже из Центрального универмага 41 мобильного телефона различных марок на общую сумму 21 500 манатов.
По факту ведется расследование.
