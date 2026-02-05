İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi “Böyük Qayıdış” İlham Əliyevin Əbu-Dabi səfəri
    Gəncədə 21 min manatlıq mobil telefon oğurlamaqda şübhəli bilinən şəxs saxlanılıb

    Hadisə
    • 05 fevral, 2026
    • 10:22
    Gəncədə 21 min manatlıq mobil telefon oğurlamaqda şübhəli bilinən şəxs saxlanılıb

    Gəncə şəhərində univermaqdan 21 min manatlıq mobil telefon oğurlamaqda şübhəli bilinən şəxs saxlanılıb.

    "Report"un Qərb bürosunun məlumatına görə, polis əməkdaşlarının keçirdikləri müvafiq tədbirlər nəticəsində Gəncə şəhərindəki Mərkəzi Umivermaqdan ümumi dəyəri 21 min 500 manat olan 41 ədəd müxtəlif markalı mobil telefonları oğurlamaqda şübhəli bilinən şəhər sakini, 23 yaşlı Nicat Səfərov saxlanılıb.

    Faktla bağlı araşdırma aparılır.

    Gəncə oğurluq mobil telefon
    В Гяндже задержан подозреваемый в краже мобильных телефонов на 21 тыс. манатов

