Gəncədə 21 min manatlıq mobil telefon oğurlamaqda şübhəli bilinən şəxs saxlanılıb
Hadisə
- 05 fevral, 2026
- 10:22
Gəncə şəhərində univermaqdan 21 min manatlıq mobil telefon oğurlamaqda şübhəli bilinən şəxs saxlanılıb.
"Report"un Qərb bürosunun məlumatına görə, polis əməkdaşlarının keçirdikləri müvafiq tədbirlər nəticəsində Gəncə şəhərindəki Mərkəzi Umivermaqdan ümumi dəyəri 21 min 500 manat olan 41 ədəd müxtəlif markalı mobil telefonları oğurlamaqda şübhəli bilinən şəhər sakini, 23 yaşlı Nicat Səfərov saxlanılıb.
Faktla bağlı araşdırma aparılır.
