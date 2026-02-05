В Баку один человек погиб в результате сильного ветра

В Баку из-за неблагоприятных погодных условий, вызванных сильным ветром, зафиксирован летальный случай.

Об этом в ответ на запрос Report сообщили в TƏBİB.

По информации, речь идет о мужчине, смерть которого была констатирована до прибытия медиков.

Также в Республиканский центр скорой и неотложной медицинской помощи поступило пять вызовов, связанных с падениями из-за сильного ветра. Пострадавшие были доставлены в медицинские учреждения города.

В частности, 47-летняя женщина госпитализирована в Сабунчинский медицинский центр, 73-летняя женщина - в Научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии. Еще двое пострадавших - 43-летняя женщина и 53-летний мужчина - были доставлены в Клинический медицинский центр.