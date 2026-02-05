В Баку один человек погиб в результате сильного ветра
Здоровье
- 05 февраля, 2026
- 10:46
В Баку из-за неблагоприятных погодных условий, вызванных сильным ветром, зафиксирован летальный случай.
Об этом в ответ на запрос Report сообщили в TƏBİB.
По информации, речь идет о мужчине, смерть которого была констатирована до прибытия медиков.
Также в Республиканский центр скорой и неотложной медицинской помощи поступило пять вызовов, связанных с падениями из-за сильного ветра. Пострадавшие были доставлены в медицинские учреждения города.
В частности, 47-летняя женщина госпитализирована в Сабунчинский медицинский центр, 73-летняя женщина - в Научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии. Еще двое пострадавших - 43-летняя женщина и 53-летний мужчина - были доставлены в Клинический медицинский центр.
