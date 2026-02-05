İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi “Böyük Qayıdış” İlham Əliyevin Əbu-Dabi səfəri
    Güclü külək Bakıda bir nəfərin ölümünə səbəb olub - RƏSMİ

    Sağlamlıq
    • 05 fevral, 2026
    • 10:26
    Güclü külək Bakıda bir nəfərin ölümünə səbəb olub - RƏSMİ

    Küləkli hava şəraiti ilə əlaqədar bir nəfərin (kişi) həkiməqədər ölüm faktı qeydə alınıb.

    Bu barədə "Report"un sorğusuna cavab olaraq TƏBİB-dən məlumat verilib.

    Bildirilib ki, güclü küləyə görə Respublika Təcili və Təxirəsalınmaz Tibbi Yardım Mərkəzinə yıxılma səbəbilə beş çağırış daxil olub.

    Onlardan 47 yaşlı qadın Sabunçu Tibb Mərkəzinə, 73 yaşlı qadın Elmi-Tədqiqat Travmatologiya və Ortopediya İnstitutuna, 43 yaşlı qadın və 53 yaşlı kişi isə Kliniki Tibbi Mərkəzə hospitalizasiya olunub. Bir nəfərin isə ölüm faktı qeydə alınıb.

    Güclü külək TƏBİB
