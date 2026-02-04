"Birbank Biznes"dən sahibkarlar üçün yeni tariflər: xərclərinizi minimuma endirin
- 04 fevral, 2026
- 14:40
Sahibkarlar üçün biznes və bankçılıq xidmətlərində bazar liderlərindən olan "Birbank Biznes", mikro sahibkarlara yeni imkanlar təqdim etməyə davam edir. Onların fərdi ehtiyaclarına uyğun olaraq formalaşdırılan yeni tariflər 3 formada təklif olunur.
"Classic" tarifi sahibkarlara 5 000 manata qədər məbləği komissiyasız köçürmək və eyni məbləğdə nağdlaşdırma imkanı yaradır. Üstəlik də illik 18,99, 3 aylıq isə 5,99 manat ödənişlə.
"Plus" tarifi isə 10 000 manata qədər əməliyyatları tamamilə komissiyasız həyata keçirmək istəyən sahibkarlar üçün ideal imkanlar təqdim edir. Bunun üçün illik cəmi 37,99 manat ödəmək yetərlidir. Tarifin 3 aylıq qiyməti isə 11,99 manat təşkil edir.
Sahibkarlara xərclərinə 27 % qənaət etmək fürsəti yaradan "Premium" tarifi üçünsə illik cəmi 95,99 manat ödəniş tələb olunur. Tarifə qoşulmaqla 25 000 manata qədər məbləği komissiyasız köçürmək və eyni məbləğdə nağdlaşdırmaq mümkündür.
Hansı tarifin seçilməsindən asılı olmayaraq bank tərəfindən mikro sahibkarlara "Visa Sahibkar" kartı da hədiyyə olunur. Sahibinə bir çox üstünlüklər təqdim edən kartın çatdırılması ödənişsiz həyata keçirilir.
Bütün bunlarla "Birbank Biznes" müştərilərinə banka gəlmədən, vaxt itirmədən, rəqəmsal bankçılığın bütün üstünlüklərindən yararlanmaq şansı yaradır.
Tarif paketləri haqqında ətraflı məlumatı "Birbank Biznes" mobil tətbiqindən əldə etmək mümkündür: www.b-b.az/bbu.
Sahibkarlığın inkişafına önəm verən "Birbank Biznes" "Kapital Bank" ASC-nin əmtəə nişanı olaraq həm sahibkarların, həm də onların bizneslərinin inkişafına dəstək olur, biznes sahiblərinə innovativ və rahat məhsullar təqdim edir. "Birbank Biznes" müştərilərində suallar yaranarsa, onlara istənilən vaxt canlı çat vasitəsilə də dəstək göstərilir. Sahibkarlara vaxta qənaət etmək imkanı verən "Birbank Biznes" sistemi haqqında ətraflı məlumat üçün https://birbank.business/ saytına keçid edin və yaxud 896 məlumat mərkəzinə zəng edin.