В Азербайджане общее производство зерна в прошлом году выросло на 3%

Общее производство зерна в Азербайджане в прошлом году выросло на 3%

Как сообщает Report, об этом заявил министр сельского хозяйства Меджнун Мамедов в интервью телеканалу AzTV.

По его словам, урожайность зерна в стране выросла с 31 центнера до 33,4 центнера:

"В рамках "Государственной программы о мерах по повышению уровня самообеспечения продовольственной пшеницей" мы в прошлом году заметили рост урожайности с 40,6 центнера до 56,7 центнера. 56,7 центнера мы достигли благодаря современному орошению. Поэтому сохранение водных ресурсов является одним из первостепенных и важнейших вопросов".