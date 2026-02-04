В Азербайджане общее производство зерна в прошлом году выросло на 3%
АПК
04 февраля, 2026
- 01:15
Общее производство зерна в Азербайджане в прошлом году выросло на 3%
Как сообщает Report, об этом заявил министр сельского хозяйства Меджнун Мамедов в интервью телеканалу AzTV.
По его словам, урожайность зерна в стране выросла с 31 центнера до 33,4 центнера:
"В рамках "Государственной программы о мерах по повышению уровня самообеспечения продовольственной пшеницей" мы в прошлом году заметили рост урожайности с 40,6 центнера до 56,7 центнера. 56,7 центнера мы достигли благодаря современному орошению. Поэтому сохранение водных ресурсов является одним из первостепенных и важнейших вопросов".
