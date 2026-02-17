Ильхам Алиев Мюнхенская конференция по безопасности мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Сибига: Россия целенаправленно атакует американские компании в Украине

    Другие страны
    • 17 февраля, 2026
    • 22:39
    Сибига: Россия целенаправленно атакует американские компании в Украине

    Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига обвинил РФ в целенаправленных атаках на объекты, связанные с американским бизнесом в стране.

    Как передает Report, об этом глава украинского МИД заявил на своей странице в Х.

    "Россия намеренно наносит удары по американским предприятиям в Украине, включая офис Boeing в Киеве, завод Flex в Мукачеве и производство Bunge в Днепре. Россияне атакуют не только украинский народ, но и американских налогоплательщиков. Все эти удары были ударами по американской экономике", - указал Сибига.

    Он привел данные Американской торговой палаты, согласно которым за время российско-украинской войны 47% американских компаний в Украине пострадали от ударов РФ, в 57% были ранены сотрудники, а в 38% погибли работники.

    По словам министра, такие атаки демонстрируют, что якобы привлекательные предложения Кремля по экономическому сотрудничеству являются лишь ширмой для получения времени и ослабления влияния США в Европе.

    Андрей Сибига российско-украинская война
