İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi “Böyük Qayıdış” Gənclər Günü
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi “Böyük Qayıdış” Gənclər Günü

    "Tasnim": İranın PUA-sı əlaqə kəsilməzdən əvvəl bütün məlumatlarını ötürüb

    Digər ölkələr
    • 04 fevral, 2026
    • 03:14
    Tasnim: İranın PUA-sı əlaqə kəsilməzdən əvvəl bütün məlumatlarını ötürüb

    İran İslam İnqilabı Keşikçiləri Korpusunun pilotsuz uçuş aparatı (PUA) bütün tapşırıqları uğurla yerinə yetirib və əlaqə kəsilməzdən əvvəl lazımi məlumatları ötürüb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Tasnim" agentliyi mənbəyə istinadən məlumat yayıb.

    Daha əvvəl ABŞ Mərkəzi Komandanlığının sözçüsü kapitan Tim Hokins bildirib ki, Amerikanın "F-35C" qırıcı təyyarəsi Ərəbistan dənizində "USS Abraham Linkoln" təyyarədaşıyan gəmisinə yaxınlaşdıqdan sonra İranın pilotsuz uçuş aparatını vurub.

    "Tasnim" bildirib ki, İran hakimiyyəti hazırda PUA ilə əlaqənin kəsilməsinin səbəbini müəyyən edə bilmir və məsələni araşdırır.

    Eyni zamanda, mənbə qeyd edib ki, "Şahed-129" dronu normal və qanuni missiyasının bir hissəsi olaraq açıq sularda kəşfiyyat və fotoqrafiya aparırmış.

    İran PUA ABŞ
    Tasnim: БПЛА Ирана передал все данные перед тем, как с ним потеряли связь

    Son xəbərlər

    04:20

    Ağ Ev: Delsi Rodrigesin ABŞ-yə səfəri müzakirə olunur

    Digər ölkələr
    03:39

    İlon Mask "X"in Parisdəki ofisində aparılan axtarışı siyasi hücum adlandırıb

    Digər ölkələr
    03:14

    "Tasnim": İranın PUA-sı əlaqə kəsilməzdən əvvəl bütün məlumatlarını ötürüb

    Digər ölkələr
    02:43
    Video

    Qərbi Azərbaycan Xronikası: Beşbarmaq Gorus rayonu ərazisində qışlaq adıdır

    Daxili siyasət
    02:17

    Estoniya Rusiyaya istiqamətlənən yük gəmisini saxlayıb

    Digər ölkələr
    01:35

    Məcnun Məmmədov: Kənd təsərrüfatında süni zəkanın tətbiqi üzərinə çalışırıq

    Daxili siyasət
    01:07
    Foto

    Leyla Əliyeva Əbu-Dabidə Şeyx Zayed məscidini ziyarət edib

    Xarici siyasət
    01:04

    Azərbaycanda ötən il ümumi taxıl istehsalı 3 faiz artıb

    ASK
    00:39

    Məcnun Məmmədov: Bəzi bölgələrdə ciddi baytar çatışmazlığı yaşayırıq

    ASK
    Bütün Xəbər Lenti