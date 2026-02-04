Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах День молодежи Азербайджана
    Tasnim: БПЛА Ирана передал все данные перед тем, как с ним потеряли связь

    Другие страны
    • 04 февраля, 2026
    • 02:48
    Tasnim: БПЛА Ирана передал все данные перед тем, как с ним потеряли связь

    Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) успешно выполнил все задачи и передал необходимую информацию до того, как связь с ним оборвалась.

    Как передает Report, об этом сообщило агентство Tasnim со ссылкой на источник.

    Ранее официальный представитель Центрального командования ВС США капитан Тим Хокинс заявил, что американский истребитель F-35C сбил иранский БПЛА после того, как тот совершил сближение с авианосцем USS Abraham Lincoln в Аравийском море.

    По словами собеседника Tasnim, власти Ирана пока не могут назвать причины потери связи с БПЛА, они изучаются. В то же время источник отметил, что беспилотник Shahed-129 проводил разведку и фотосъемку в открытых водах в рамках своей обычной и законной миссии.

