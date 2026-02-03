На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 5,0
Другие страны
- 03 февраля, 2026
- 07:49
Ощущаемое землетрясение магнитудой 5,0 зафиксировано на Камчатке, жители региона почувствовали толчки силой до 3 баллов.
Как передает Report, об этом сообщили в ГУ МЧС России по региону.
"Магнитуда сейсмособытия - 5,0 эпицентр в 35 км от поселка Ключи. Очаг располагался на глубине 36 км", - рассказали в министерстве.
Информации о пострадавших или разрушениях не поступало. Угроза цунами не объявлялась.
Последние новости
08:20
На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспортаИнфраструктура
08:14
Над Черным морем зафиксировали американский разведывательный БПЛАДругие страны
07:49
На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 5,0Другие страны
07:18
Венесуэла и США рассмотрели повестку дня двусторонних отношенийДругие страны
06:57
В Австралии проведут первое в мире испытание противораковой вакцины для детейЗдоровье
06:25
Австралия ввела санкции против иранских граждан и предприятийДругие страны
05:46
Советник Хаменеи: Израиль станет целью для Тегерана в случае удара США по ИрануВ регионе
05:19
СМИ: Изменение климата угрожает безопасности ядерных объектов по всему мируЭкология
04:58