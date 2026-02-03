На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 5,0

Ощущаемое землетрясение магнитудой 5,0 зафиксировано на Камчатке, жители региона почувствовали толчки силой до 3 баллов.

Как передает Report, об этом сообщили в ГУ МЧС России по региону.

"Магнитуда сейсмособытия - 5,0 эпицентр в 35 км от поселка Ключи. Очаг располагался на глубине 36 км", - рассказали в министерстве.

Информации о пострадавших или разрушениях не поступало. Угроза цунами не объявлялась.