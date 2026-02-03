Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах День молодежи Азербайджана
    На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 5,0

    Другие страны
    • 03 февраля, 2026
    • 07:49
    На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 5,0

    Ощущаемое землетрясение магнитудой 5,0 зафиксировано на Камчатке, жители региона почувствовали толчки силой до 3 баллов.

    Как передает Report, об этом сообщили в ГУ МЧС России по региону.

    "Магнитуда сейсмособытия - 5,0 эпицентр в 35 км от поселка Ключи. Очаг располагался на глубине 36 км", - рассказали в министерстве.

    Информации о пострадавших или разрушениях не поступало. Угроза цунами не объявлялась.

