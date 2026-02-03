Kamçatkada 5 maqnitudada zəlzələ olub
Digər ölkələr
- 03 fevral, 2026
- 08:29
Rusiyanın Kamçatka yarımadasında 5 maqnitudada zəlzələ qeydə alınıb, region sakinləri yeraltı təkanları 3 maqnitudada hiss ediblər.
"Report"un xəbərinə görə, bu barədə Rusiya Fövqəladə Hallar Nazirliyinin regional Baş İdarəsi məlumat verib.
"Seysmik hadisə 5 maqnitudada olub və episentri Klyuçi qəsəbəsindən 35 km məsafədə yerləşib. Episentr 36 km dərinlikdə yerləşib", - nazirlik bildirib.
Xəsarət və ya dağıntı barədə məlumat verilmir. Sunami təhlükəsi elan olunmayıb.
