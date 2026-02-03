İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi “Böyük Qayıdış” Gənclər Günü
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi “Böyük Qayıdış” Gənclər Günü

    Kamçatkada 5 maqnitudada zəlzələ olub

    Digər ölkələr
    • 03 fevral, 2026
    • 08:29
    Kamçatkada 5 maqnitudada zəlzələ olub

    Rusiyanın Kamçatka yarımadasında 5 maqnitudada zəlzələ qeydə alınıb, region sakinləri yeraltı təkanları 3 maqnitudada hiss ediblər.

    "Report"un xəbərinə görə, bu barədə Rusiya Fövqəladə Hallar Nazirliyinin regional Baş İdarəsi məlumat verib.

    "Seysmik hadisə 5 maqnitudada olub və episentri Klyuçi qəsəbəsindən 35 km məsafədə yerləşib. Episentr 36 km dərinlikdə yerləşib", - nazirlik bildirib.

    Xəsarət və ya dağıntı barədə məlumat verilmir. Sunami təhlükəsi elan olunmayıb.

    Kamçatka Zəlzələ Yeraltı təkanllar
    На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 5,0

    Son xəbərlər

    08:29

    Kamçatkada 5 maqnitudada zəlzələ olub

    Digər ölkələr
    08:16
    Foto

    Bakının bir sıra yollarında tıxac yaranıb

    İnfrastruktur
    08:12

    Venesuela və ABŞ ikitərəfli münasibətləri nəzərdən keçirib

    Digər ölkələr
    07:41

    Avstraliyada dünyada ilk dəfə uşaqlar üçün xərçəng əleyhinə peyvənd sınağı keçiriləcək

    Sağlamlıq
    07:08

    KİV: İqlim dəyişikliyi dünya miqyasında nüvə obyektlərinin təhlükəsizliyini təhdid edir

    Ekologiya
    06:38

    Avstraliya İran vətəndaşlarına və qurumlarına sanksiyalar tətbiq edib

    Digər ölkələr
    06:22

    Xameneinin müşaviri: ABŞ İrana hücum etsə, Tehranın hədəfi İsrail olacaq

    Region
    05:51

    NYT: Klinton cütlüyü Epşteyn işi üzrə ifadə verməyə razılaşıblar

    Digər ölkələr
    05:14

    Çində körpü uçub, ölən və itkin düşənlər var

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti