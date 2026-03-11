"The Times": Britaniyada benzin sürətlə bahalaşır
- 11 mart, 2026
- 04:38
Yaxın Şərqdə münaqişə başlayandan bəri Böyük Britaniyada benzin qiymətləri 6 %-dən çox artıb.
"Report"un "The Times" qəzetinə istinadən məlumatına görə, söhbət ölkədə 2022-ci ildən bəri benzinin qiymətinin ən sürətli artım tempindən gedir.
Nəşrin istinad etdiyi "RAC" avtomobil şirkətinin məlumatlarına görə, yanacaqdoldurma məntəqələrində etilsiz benzinin qiymətləri orta hesabla 1 litr üçün 1,39 funt sterlinqə (1,87 dollar) qədər artıb. Dizel yanacağının qiymət artımı daha da əhəmiyyətli olub - 9 %-ə və ya 1 litr üçün 1,55 funt sterlinqə (2,08 dollar) qədər
Böyük Britaniyanın maliyyə naziri Reyçel Rivz martın 9-da İcmalar Palatasında (parlamentin aşağı palatasında) çıxış edərkən xəbərdarlıq edib ki, Yaxın Şərqdəki münaqişə ölkədə inflyasiya templərinin sürətlənməsinə səbəb ola bilər. Yanvar ayında o, 3 % təşkil edirdi.