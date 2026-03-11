The Times: Бензин в Британии дорожает стремительными темпами

Цены на бензин в Великобритании выросли более чем на 6% с момента начала конфликта на Ближнем Востоке.

Как передает Report со ссылкой на газету The Times, речь идет о самых быстрых темпах роста стоимости бензина в стране с 2022 года.

Согласно данным автомобильной компании RAC, которые приводит издание, цены на неэтилированный бензин на заправках выросли в среднем до £1,39 ($1,87) за 1 л. Рост цен на дизельное топливо оказался еще более значительным - до 9%, или £1,55 ($2,08) за 1 л

Министр финансов Великобритании Рейчел Ривс, выступая 9 марта в Палате общин (нижней палате парламента), предупредила, что конфликт на Ближнем Востоке может спровоцировать ускорение темпов инфляции в стране. В январе она составляла 3%.