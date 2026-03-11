Ильхам Алиев WUF13 Операция США и Израиля против Ирана
    Ильхам Алиев WUF13 Операция США и Израиля против Ирана

    The Times: Бензин в Британии дорожает стремительными темпами

    Другие страны
    • 11 марта, 2026
    • 04:06
    The Times: Бензин в Британии дорожает стремительными темпами

    Цены на бензин в Великобритании выросли более чем на 6% с момента начала конфликта на Ближнем Востоке.

    Как передает Report со ссылкой на газету The Times, речь идет о самых быстрых темпах роста стоимости бензина в стране с 2022 года.

    Согласно данным автомобильной компании RAC, которые приводит издание, цены на неэтилированный бензин на заправках выросли в среднем до £1,39 ($1,87) за 1 л. Рост цен на дизельное топливо оказался еще более значительным - до 9%, или £1,55 ($2,08) за 1 л

    Министр финансов Великобритании Рейчел Ривс, выступая 9 марта в Палате общин (нижней палате парламента), предупредила, что конфликт на Ближнем Востоке может спровоцировать ускорение темпов инфляции в стране. В январе она составляла 3%.

    Великобритания рост цен бензин
    "The Times": Britaniyada benzin sürətlə bahalaşır
    Ты - Король

    Последние новости

    04:28

    Глава Госкомитета: Моделью ASAN Xidmət должны пользоваться женщины всех стран мира

    Внешняя политика
    04:06

    The Times: Бензин в Британии дорожает стремительными темпами

    Другие страны
    03:47

    Бахар Мурадова: Женский совет СВМДА - результат политики инклюзивного развития Азербайджана

    Внешняя политика
    03:22

    СМИ: Иран выдвинул условия для возобновления переговоров с США

    В регионе
    02:55

    Президент Восточного Тимора прибыл с визитом в Азербайджан

    Внешняя политика
    02:46

    Постпред при ООН сообщил о гибели более 1,3 тыс. мирных жителей в Иране

    В регионе
    02:34

    EIA раскрыло прогноз по добыче нефти в Азербайджане на 2027 год

    Энергетика
    02:17

    Минэнерго США сохранило прогноз добычи нефти в Азербайджане на 2026 год

    Энергетика
    01:58

    В Лиге чемпионов УЕФА прошли первые матчи 1/8 финала

    Футбол
    Лента новостей