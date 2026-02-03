Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах День молодежи Азербайджана
    СМИ: Изменение климата угрожает безопасности ядерных объектов по всему миру

    Экология
    • 03 февраля, 2026
    • 05:19
    СМИ: Изменение климата угрожает безопасности ядерных объектов по всему миру

    Глобальное потепление и учащение экстремальных погодных явлений создают прямую и растущую угрозу физической стабильности ядерной инфраструктуры, включая АЭС и места хранения отходов.

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом предупреждают авторы доклада о "третьем ядерном веке", подготовленного "Международным студенческим/молодежным Пагуошским движением" (ISYP).

    "Повышение уровня моря, экстремальные погодные явления и нехватка ресурсов подрывают стабильность и безопасность ядерной инфраструктуры", - говорится в исследовании.

    Эксперты приводят данные о том, что длительные периоды засухи и аномальной жары уже угрожают эффективности систем охлаждения реакторов, которые зависят от доступа к водным ресурсам. Кроме того, участившиеся лесные пожары в непосредственной близости от ядерных объектов повышают риски непреднамеренных радиологических выбросов.

    Авторы доклада также обращают внимание на проблему социальной справедливости в контексте ядерной индустрии. Отмечается, что последствия добычи урана и испытаний ядерного оружия непропорционально сильно сказываются на маргинализированных сообществах, что провоцирует рост протестных настроений и требований "экологической справедливости". Эти факторы, по мнению исследователей, становятся важной переменной в уравнении глобальной ядерной безопасности.

