СМИ: Изменение климата угрожает безопасности ядерных объектов по всему миру

Глобальное потепление и учащение экстремальных погодных явлений создают прямую и растущую угрозу физической стабильности ядерной инфраструктуры, включая АЭС и места хранения отходов.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом предупреждают авторы доклада о "третьем ядерном веке", подготовленного "Международным студенческим/молодежным Пагуошским движением" (ISYP).

"Повышение уровня моря, экстремальные погодные явления и нехватка ресурсов подрывают стабильность и безопасность ядерной инфраструктуры", - говорится в исследовании.

Эксперты приводят данные о том, что длительные периоды засухи и аномальной жары уже угрожают эффективности систем охлаждения реакторов, которые зависят от доступа к водным ресурсам. Кроме того, участившиеся лесные пожары в непосредственной близости от ядерных объектов повышают риски непреднамеренных радиологических выбросов.

Авторы доклада также обращают внимание на проблему социальной справедливости в контексте ядерной индустрии. Отмечается, что последствия добычи урана и испытаний ядерного оружия непропорционально сильно сказываются на маргинализированных сообществах, что провоцирует рост протестных настроений и требований "экологической справедливости". Эти факторы, по мнению исследователей, становятся важной переменной в уравнении глобальной ядерной безопасности.