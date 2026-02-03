KİV: İqlim dəyişikliyi dünya miqyasında nüvə obyektlərinin təhlükəsizliyini təhdid edir

İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi “Böyük Qayıdış” Gənclər Günü
    Ekologiya
    • 03 fevral, 2026
    • 07:08
    Qlobal istiləşmə və ekstremal hava hadisələrinin artması nüvə elektrik stansiyaları, tullantıları saxlama müəssisələri də daxil olmaqla nüvə infrastrukturunun fiziki sabitliyinə birbaşa və artan təhlükə yaradır.

    "Report"un TASS-a istinadən məlumatına görə, bu barədə Beynəlxalq Tələbə/Gənclər Paquoş Hərəkatı (ISYP) tərəfindən hazırlanmış "Üçüncü nüvə dövrü" haqqında hesabatın müəllifləri xəbərdarlıq edib.

    "Dəniz səviyyəsinin yüksəlməsi, ekstremal hava hadisələri və resurs çatışmazlığı nüvə infrastrukturunun sabitliyini və təhlükəsizliyini sarsıdır", - tədqiqatda deyilir.

    Mütəxəssislər uzun müddət davam edən quraqlıq və istilik dalğalarının artıq su ehtiyatlarına çıxışdan asılı olan reaktor soyutma sistemlərinin effektivliyini təhdid etdiyini göstərən məlumatlara istinad edirlər. Bundan əlavə, nüvə qurğularının yaxınlığında meşə yanğınlarının artan tezliyi təsadüfi radioloji emissiya risklərini artırır.

    Hesabatın müəllifləri həmçinin nüvə sənayesi kontekstində sosial ədalət məsələsini vurğulayırlar. Qeyd olunur ki, uran hasilatı və nüvə silahlarının sınaqdan keçirilməsinin nəticələri marjinal icmalara qeyri-mütənasib şəkildə təsir göstərir, etirazları və "ekoloji ədalət" tələblərini artırır. Tədqiqatçıların fikrincə, bu amillər qlobal nüvə təhlükəsizliyi tənliyində mühüm dəyişikliyə çevrilir.

