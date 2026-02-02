Британия в период председательства в СБ ООН сосредоточится на кризисах в Украине, Судане и Газе

Великобритания в период председательства в Совете Безопасности ООН сосредоточится на трех приоритетных направлениях, среди которых конфликты в Украине, Судане и секторе Газа.

Как сообщает американское бюро Report, об этом заявил постоянный представитель Соединенного Королевства при ООН, посол Джеймс Кариуки на брифинге по программе предстоящей работы Совбеза.

По его словам, 24 февраля в связи с четвертой годовщиной полномасштабного вторжения России в Украину будет созвано специальное заседание в Совете Безопасности. Ожидается, что оно будет проведено министром по европейским делам Великобритании.

Кариуки подчеркнул, что Лондон сохраняет приверженность поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины и продолжит военную, финансовую и экономическую поддержку Киева наряду с усилением экономического давления на Россию.

Также, по его словам, Великобритания намерена сосредоточиться на войне и гуманитарной катастрофе в Судане.

Кариуки отметил важность устойчивого перемирия в Газе, заявив о необходимости увеличения гуманитарной помощи, открытия всех пропускных пунктов и устранения тяжелого положения гражданского населения.

"Великобритания считает важным разоружение ХАМАС, создание новых палестинских управленческих структур в Газе и продвижение политического процесса для долгосрочного мира. По этой теме также будут проведены обсуждения на ежемесячном заседании по Ближнему Востоку", - отметил постпред.

Кариуки также заявил, что в период председательства Великобритания будет стремиться к тому, чтобы голос представителей гражданского общества был лучше услышан, и выведет на первый план глобальную борьбу с насилием в отношении женщин.