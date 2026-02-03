Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах День молодежи Азербайджана
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах День молодежи Азербайджана

    МВД США: Трамп намерен использовать энергоресурсы для давления на другие страны

    Другие страны
    • 03 февраля, 2026
    • 00:43
    МВД США: Трамп намерен использовать энергоресурсы для давления на другие страны

    Президент США Дональд Трамп намерен и далее активно использовать энергоносители как инструмент политического давления на другие страны.

    Как передает Report, это подтвердил американский министр внутренних дел Дуглас Бергам, комментируя в прямом эфире телекомпании Fox News ситуацию вокруг Кубы.

    "Это просто еще один пример понимания президентом Трампом того, что доминирование в сфере энергетики ведет к миру за рубежом и процветанию внутри страны", - сказал министр.

    Вашингтон ранее сообщил, что фактически пытается блокировать поставки Гаване нефти. С точки зрения Бергама, доминирующие позиции в области энергетики позволяют США заниматься "энергетической дипломатией". "Контролируете нефть - значит, контролируете деньги, создаете рычаги для дипломатии", - пояснил глава американского МВД.

    Бергам также вскользь упомянул о сотрудничестве России и Кубы, в том числе военном. "Мы не хотим, чтобы у нас на пороге вели такую деятельность", - заявил министр.

    Он признал, что США хотели бы видеть смену нынешних властей на Кубе. Отвечая на вопрос о том, могут ли кубинские власти пасть под нынешним нажимом со стороны Вашингтона, он предположил: "Абсолютно, так и есть".

    Трамп подписал 29 января указ, согласно которому Вашингтон может ввести пошлины на товары из государств, поставляющих нефть на Кубу. Согласно этому документу, в США формально вводится режим чрезвычайного положения из-за предполагаемой угрозы со стороны Кубы.

    МВД США инструмент давления энергоносители Дональд Трамп
    Ты - Король

    Последние новости

    01:59

    Хаменеи: Протесты в Иране напоминали попытку госпереворота, но были предотвращены

    В регионе
    01:38

    Трамп заявил, что добивается принятия мер для прекращения шатдауна

    Другие страны
    01:21

    Зеленский уволил посла Украины на Кубе

    Другие страны
    00:43

    МВД США: Трамп намерен использовать энергоресурсы для давления на другие страны

    Другие страны
    00:17

    Хегсет: США необходимо доминировать в космосе

    Другие страны
    23:47

    Премьер Польши посетит Украину в ближайшее время

    Другие страны
    23:34

    Британия в период председательства в СБ ООН сосредоточится на кризисах в Украине, Судане и Газе

    Другие страны
    23:23

    Украина вслед за ЕС признала КСИР террористической организацией

    Другие страны
    23:11

    Хаменеи: Беспорядки в Иране были организованы США

    В регионе
    Лента новостей