МВД США: Трамп намерен использовать энергоресурсы для давления на другие страны

Президент США Дональд Трамп намерен и далее активно использовать энергоносители как инструмент политического давления на другие страны.

Как передает Report, это подтвердил американский министр внутренних дел Дуглас Бергам, комментируя в прямом эфире телекомпании Fox News ситуацию вокруг Кубы.

"Это просто еще один пример понимания президентом Трампом того, что доминирование в сфере энергетики ведет к миру за рубежом и процветанию внутри страны", - сказал министр.

Вашингтон ранее сообщил, что фактически пытается блокировать поставки Гаване нефти. С точки зрения Бергама, доминирующие позиции в области энергетики позволяют США заниматься "энергетической дипломатией". "Контролируете нефть - значит, контролируете деньги, создаете рычаги для дипломатии", - пояснил глава американского МВД.

Бергам также вскользь упомянул о сотрудничестве России и Кубы, в том числе военном. "Мы не хотим, чтобы у нас на пороге вели такую деятельность", - заявил министр.

Он признал, что США хотели бы видеть смену нынешних властей на Кубе. Отвечая на вопрос о том, могут ли кубинские власти пасть под нынешним нажимом со стороны Вашингтона, он предположил: "Абсолютно, так и есть".

Трамп подписал 29 января указ, согласно которому Вашингтон может ввести пошлины на товары из государств, поставляющих нефть на Кубу. Согласно этому документу, в США формально вводится режим чрезвычайного положения из-за предполагаемой угрозы со стороны Кубы.